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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sulaikyta pora, Rusijos žvalgybai rinkusi informaciją apie Latvijos karines bazes

2026-10-01 15:26 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-01 15:26
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Valstybės saugumo tarnyba (VDD), bendradarbiaudama su Karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba (MIDD), birželio 28 d. sulaikė porą, įtariamą neteisėtai rinkusią informaciją apie Latvijos gynybos sektorių Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) pavedimu, pranešė VDD.

Latvijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Valstybės saugumo tarnyba (VDD), bendradarbiaudama su Karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba (MIDD), birželio 28 d. sulaikė porą, įtariamą neteisėtai rinkusią informaciją apie Latvijos gynybos sektorių Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) pavedimu, pranešė VDD.

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Remiantis MIDD pateikta informacija, šių metų birželio 27 d. prieš sulaikytus Latvijos piliečius pradėtas baudžiamasis procesas pagal Baudžiamojo įstatymo 85 straipsnio pirmąją dalį – dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimu. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo vienerių iki dešimties metų.

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Sulaikyta pora, Rusijos karinei žvalgybai rinkusi informaciją apie Latvijos karines bazes

Tyrimas atskleidė, kad asmenys rinko ir perdavė informaciją GRU apie Latvijos gynybos sistemą, NATO sąjungininkų pajėgų veiklą ir įvairias paramos Ukrainai formas. Be kita ko, jie rinko žvalgybinę informaciją apie Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų aviacijos bazę, radiolokatorių sistemas ir karinio oro transporto judėjimą.

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Vienas iš asmenų, veikdamas GRU pavedimu, mažu privačiu orlaiviu žvalgė ir iš oro fotografavo Adažių karinę bazę.  Kariniame kontekste žvalgyba apibrėžiama kaip vizualinis vietovės ir priešo gynybos stebėjimas, vykdomas prieš kovines operacijas. Be to, asmenys vykdė veiklą, skirtą galimoms žvalgybos ir diversinėms grupėms Latvijos teritorijoje paremti.

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Asmenų sulaikymo dieną VDD, bendradarbiaudama su MIDD, Rygoje ir Adažių savivaldybėje atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus trijose su šiais asmenimis susijusiose vietose. Per kratas paimta daug įvairių duomenų laikmenų, dokumentų ir užrašų. Šiuo metu atliekamas išsamus per kratą paimtų daiktų turinio tyrimas.

Įtariamiesiems kaip kardomoji priemonė skirtas suėmimas. VDD, bendradarbiaudama su MIDD, tęsia tyrimą.

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