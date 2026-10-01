Iš NATO vadovo – aiški žinia Maskvai

Markas Rutte žurnalistams sakė, kad Rusija „bando mus suskaldyti“, tačiau pabrėžė, jog jo žinia yra aiški: „Išlikite ramūs, tęskite savo darbą ir toliau remkite Ukrainą.“
Rutte komentarai
Ši frazė atkartoja garsųjį motyvacinį plakatą „Keep Calm and Carry On“, kurį Didžiosios Britanijos vyriausybė pristatė 1939 metais, rengdamasi Antrojo pasaulinio karo pradžiai, rašo „Sky News“
Tai nuskambėjo po panašių M. Rutte komentarų vakarykščiame gynybos aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame jis pažadėjo, kad į Rusijos agresiją bus atsakyta „didesne, o ne mažesne parama Ukrainai“.
„Tokia yra žinia... taip mes su tuo tvarkysimės“, – pridūrė jis.
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