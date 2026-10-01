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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

NATO vadovas atkirto Rusijai į naujausius grasinimus

2026-10-01 10:21 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-01 10:21
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Nepaisant naujausių Rusijos branduolinių grasinimų, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigia nematantis tiesioginės grėsmės Aljanso teritorijai. Grėsmės lygis, palyginti su pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais, nepasikeitė, pareiškė jis trečiadienį Briuselyje vykusiame kanalo „Euronews“ renginyje, praneša agentūra „Reuters“.

Markas Rutte (ELTA) (nuotr. Elta)
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Nepaisant naujausių Rusijos branduolinių grasinimų, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigia nematantis tiesioginės grėsmės Aljanso teritorijai. Grėsmės lygis, palyginti su pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais, nepasikeitė, pareiškė jis trečiadienį Briuselyje vykusiame kanalo „Euronews“ renginyje, praneša agentūra „Reuters“.

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NATO, anot M. Rutte, į Maskvos laišką reaguoja gana ramiai.

Rutte: nepaisant Rusijos grasinimų, grėsmės lygis nepakito

„Iš esmės mes pasakėme: klausykite, mes esame gynybinis aljansas, ir liaukitės grasinti branduoliniu ginklu“, – sakė M. Rutte.

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Prieš tai Rusija pagrasino panaudoti branduolinį ginklą, jei NATO mėgintų izoliuoti prie Baltijos jūros esantį Kaliningrado eksklavą. Tai nurodoma neoficialiame diplomatiniame dokumente, kurį Maskva išsiuntė NATO ir su kuriuo susipažino naujienų agentūra „Reuters“. Jame neatmetama galimybė, kad Rusija nuo pat konflikto pradžios smogtų sprendimų priėmimo centrams NATO valstybėse.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Kremlius patvirtino, kad Rusija perdavė NATO perspėjimą dėl Kaliningrado. Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, taip norima „karštakošiams Europoje“ priminti principinę Rusijos poziciją šiuo klausimu.

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Aukštas Europos gynybos srities pareigūnas tuo tarpu Rusijos grasinimus pavadino rimtais. Jo teigimu, tai pirmas kartas nuo Šaltojo karo laikų, kai Rusija išsako tokį grasinimą. Vienas NATO diplomatas tai pavadino Rusijos bandymu įbauginti.

M. Rutte savo ruožtu pabrėžė, kad prieš Rusijai imantis veiksmų prieš Suomiją, Baltijos šalis, Lenkiją ar kitą NATO valstybę turėtų būti vykdomas karinių pajėgų telkimas. Be to, JAV esą ir toliau dalyvauja ginant Europą įprastinėmis ir branduolinėmis priemonėmis. NATO toliau rems Ukrainą ir investuos į savo gynybą, akcentavo Aljanso vadovas.

Be minėto perspėjimo NATO Rusijos ambasados mažiausiai trijose Europos šalyse pastarosiomis dienomis paskelbė panašius pareiškimus. Juose Aljansas kaltinamas karinėmis pratybomis didinantis įtampą ir planuojantis scenarijus, susijusius su Kaliningradu.

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