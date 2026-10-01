„Politico“: iš JAV – akibrokštas kelioms valstybėms, tarp jų ir Baltijos šalims

Apie tai leidiniui patvirtino šeši su susitikimo planavimu susipažinę diplomatai.
„Politico“: Pentagonas nepakvietė svarbių sąjungininkių į NATO susitikimą
Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką „gerų ir blogų šalių sąrašą“, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės, nesilaikančios prezidento prioritetų.
Anot diplomatų, planuojamas susitikimas Lenkijoje, kurį inicijavo Pentagono politikos vadovas Elbridge Colby, iš esmės yra darbo grupė, skirta NATO ateičiai aptarti. Tačiau daugelis šalių, kurios negavo kvietimo – pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos šalys – skiria dideles lėšas gynybai ir atlieka svarbų vaidmenį Aljanse. Todėl šių šalių diplomatai stebisi, kodėl jie yra ignoruojami.
„Mes darome viską, ko iš mūsų prašoma“, – sakė vienos iš neįtrauktų sąjungininkų šalių pareigūnas.
„Bandome suprasti, kokie yra kriterijai ir koks šių susitikimų tikslas. Mums kol kas nebuvo perduota daug informacijos“, – priduria jis.
Baltieji rūmai neatsakė į „Politico“ prašymą pateikti komentarą, o Pentagonas atsisakė komentuoti.
D. Trumpas ir jo artimiausi padėjėjai nuo pat sugrįžimo į valdžią negailestingai kritikuoja NATO dėl visko – nuo narių atsisakymo remti karą su Iranu iki to, kad kai kurios šalys neskyria 5 proc. savo BVP gynybai.
„Visada laikiau NATO, kur kasmet išleidžiame šimtus milijardų dolerių šių pačių šalių apsaugai, vienkrypčiu keliu – mes jas ginsime, bet jos nieko nepadarys už mus, ypač kai mums to labiausiai reikia“, – šiemet piktinosi D. Trumpas.
Praėjusį mėnesį jis įžeidė kitą sąjungininkę – Pietų Korėją – staiga sumažindamas planuotų bendrų karinių pratybų mastą ir skundėsi dėl Seulo atsisakymo prisijungti prie karo prieš Iraną.
Nors detalės apie naują NATO darbo grupę vis dar neaiškios, tai atitinka grasinimą apdovanoti vienus kitų sąskaita.
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