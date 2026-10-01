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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lietuvių pamėgtą salą talžo audra: žuvo žmogus, užtvindyti keliai ir uždarytos mokyklos

2026-10-01 16:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-01 16:06
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Ketvirtadienį pareigūnai ir žiniasklaida pranešė, kad per potvynius Graikijos Kretos saloje žuvo žmogus. Potvynius sukėlė smarkios liūtys ir stiprus vėjas, daug keltų negalėjo išplaukti iš uostų.

Lietuvių pamėgtą salą talžo audra: žuvo žmogus, užtvindyti keliai ir uždarytos mokyklos SCANPIX

Ketvirtadienį pareigūnai ir žiniasklaida pranešė, kad per potvynius Graikijos Kretos saloje žuvo žmogus. Potvynius sukėlė smarkios liūtys ir stiprus vėjas, daug keltų negalėjo išplaukti iš uostų.

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Žiniasklaida pranešė, kad dauboje rastas nuo trečiadienio dingusio 79 metų piemens kūnas. Valstybinė naujienų agentūra ANA pranešė, kad Heraklione ugniagesiai išgelbėjo potvynio vandens nuneštą porą.

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Graikijos vyriausybės atstovas Pavlas Marinakis ketvirtadienį sakė, kad kai kuriose Kretos vietose iškrito daugiau kaip 150 milimetrų lietaus.

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Civilinės saugos tarnybos duomenimis, nuo audros ypač nukentėjo Retimno, Herakliono ir Lasitijo regionai.

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Talžo audra

ANA pranešė, kad potvynio vandens atneštos nuolaužos užblokavo kelius, o kelios savivaldybės pranešė apie didelę žalą.

Šiaurinio Chanijos ir Retimno regionų mokyklos ketvirtadienį buvo uždarytos atsargumo sumetimais.

Vėjui Egėjo jūroje pasiekus iki 88 kilometrų per valandą greitį, keltai negalėjo išplaukti iš dviejų pagrindinių Atėnų uostų – Rafinos ir Lavrijaus.

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ANA pranešė, kad ugniagesiai Kretoje reagavo į 21 incidentą, iš jų 15 Heraklione. Buvo vykdomi vandens išsiurbimo darbai ir pervežami žmonės.

Retimno Mylopotamo meras Giorgas Kladas sakė, kad padėtis dramatiška.

„Man 50 metų ir nepamenu, kad kada nors būtų nutikę kas nors panašaus“, – sakė jis.

Remiantis socialiniuose tinkluose paskelbtais vaizdais ir žiniasklaidos pranešimais, Paro ir Mikono salose taip pat buvo užtvindyti keliai, purvo srautai nunešė automobilius.

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