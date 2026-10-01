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Nenustebkite, jei lentynose pamatysite kitokius buteliukus: štai kas keičiasi

2026-10-01 12:09 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 12:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos portalas „Radio Zet Wiadomosci“ rašo, kad netrukus plastikiniai buteliai gali atrodyti kitaip. Lenkijos parduotuvių lentynose vis dažniau pasirodo pakuočių, kurios yra mažiau skaidrios arba turi tam tikrą atspalvį.

Nenustebkite, jei lentynose pamatysite kitokius buteliukus: štai kas keičiasi SCANPIX

Lenkijos portalas „Radio Zet Wiadomosci“ rašo, kad netrukus plastikiniai buteliai gali atrodyti kitaip. Lenkijos parduotuvių lentynose vis dažniau pasirodo pakuočių, kurios yra mažiau skaidrios arba turi tam tikrą atspalvį.

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„Tai – pokyčių, susijusių su perdirbtų plastikų naudojimu, pasekmė“, – pažymima tekste.

Gali pasikeisti buteliukų išvaizda

Parduotuvių lentynose esantys buteliai gali atrodyti kitaip.

„ES teisės aktai numato laipsnišką perdirbtų medžiagų naudojimo didinimą gaminant pakuotes.

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Jau nuo 2025 m. gėrimų buteliai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra PET, turėtų vidutiniškai sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. perdirbtų medžiagų. Šis reikalavimas taikomas vidutinei daliai tam tikros į rinką pateikiamos butelių grupės, o ne kiekvienam atskirai buteliui. Tai svarbus skirtumas, nes konkrečiame butelyje perdirbtų medžiagų dalis gali būti kitokia“, – aiškinama tekste.

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Taip pat planuojama, kad nuo 2030 m. minimalus perdirbtos medžiagos kiekis vienkartiniuose gėrimų buteliuose turės siekti 30 proc.

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Ką turėtų pajausti vartotojai? Nebent tik tai, kad pasikeis pakuočių išvaizda. Dėl perdirbtos medžiagos plastikas gali būti ne toks idealiai skaidrus kaip pakuotė, pagaminta daugiausia iš naujos medžiagos.

Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas butelis bus pilkos, gelsvos spalvos ar matinis. Galutinė išvaizda priklauso, be kita ko, nuo panaudotos žaliavos kokybės ir taikomos gamybos technologijos.

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Tekste taip pat pabrėžiama, kad mažesnis skaidrumas nereiškia prastesnės produkto kokybės.

„Perdirbtos medžiagos, skirtos sąlyčiui su maistu, turi atitikti atitinkamus saugos reikalavimus. Taigi pats perdirbtų medžiagų naudojimas nereiškia, kad naudojama prastesnės kokybės medžiaga. Skirtumas gali būti matomas tik iš pirmo žvilgsnio“, – pažymima straipsnyje.

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