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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Norvegijos pažadas Europai: esame pasirengę

2026-10-01 13:34 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 13:34
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Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą: valstybinė dujų sistemos operatorė „Gassco“ ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti dideles tiekimo apimtis artėjančią žiemą, praneša agentūra „Reuters“.

Europos gali laukti brangi žiema: susiduriame su tolimo karo pasekmėmis (nuotr. 123rf.com)

Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą: valstybinė dujų sistemos operatorė „Gassco“ ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti dideles tiekimo apimtis artėjančią žiemą, praneša agentūra „Reuters“.

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„Prasidedant žiemos sezonui, užbaigus techninės priežiūros darbus ir gerai veikiant transportavimo sistemai, Norvegijos kontinentinis šelfas yra gerai pasirengęs patenkinti Europos paklausą“, – sakė „Gassco“ sistemų valdymo direktorius Alfredas Skaaras Hansenas.

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Norvegija: esame pasirengę tiekti Europai dujas žiemą

Operatorė neseniai baigė plataus masto techninės priežiūros darbus, dėl kurių rugsėjį buvo sumažėjusios dujų tiekimo apimtys. Šios priemonės atitiko šiems metams suplanuotą priežiūros grafiką.

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Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30 proc. Europos Sąjungos bei Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai.

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Europos dujų kainos 2026 m. išaugo daugiau nei dvigubai – iki maždaug 73 eurų už megavatvalandę (MWh), kai JAV ir Izraelio karas prieš Iraną smarkiai apribojo suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimą.

Spalio 1 d. prasideda nauji dujų metai, kartu ir pagrindinis tiekimo į Europą sezonas – čia dujų saugyklų užpildymo lygis yra gerokai mažesnis už daugiametį vidurkį.

Praėjusią savaitę ES energetikos komisaras Danas Jørgensenas perspėjo dėl  energijos kainų krizės šią žiemą ir paragino valstybes nares toliau pildyti dujų saugyklas bei mažinti paklausą.

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