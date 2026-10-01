Norvegijos pažadas Europai: esame pasirengę

„Prasidedant žiemos sezonui, užbaigus techninės priežiūros darbus ir gerai veikiant transportavimo sistemai, Norvegijos kontinentinis šelfas yra gerai pasirengęs patenkinti Europos paklausą“, – sakė „Gassco“ sistemų valdymo direktorius Alfredas Skaaras Hansenas.
Norvegija: esame pasirengę tiekti Europai dujas žiemą
Operatorė neseniai baigė plataus masto techninės priežiūros darbus, dėl kurių rugsėjį buvo sumažėjusios dujų tiekimo apimtys. Šios priemonės atitiko šiems metams suplanuotą priežiūros grafiką.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30 proc. Europos Sąjungos bei Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai.
Europos dujų kainos 2026 m. išaugo daugiau nei dvigubai – iki maždaug 73 eurų už megavatvalandę (MWh), kai JAV ir Izraelio karas prieš Iraną smarkiai apribojo suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimą.
Spalio 1 d. prasideda nauji dujų metai, kartu ir pagrindinis tiekimo į Europą sezonas – čia dujų saugyklų užpildymo lygis yra gerokai mažesnis už daugiametį vidurkį.
Praėjusią savaitę ES energetikos komisaras Danas Jørgensenas perspėjo dėl energijos kainų krizės šią žiemą ir paragino valstybes nares toliau pildyti dujų saugyklas bei mažinti paklausą.
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