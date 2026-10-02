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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Ukraina pirmą kartą panaudojo savo balistinę raketą prieš Rusijos taikinį

2026-10-02 07:10 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-02 07:10
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Ukraina ketvirtadienį paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušamą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, pranešė „The Wall Street Journal“.

Ukraina ketvirtadienį paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušamą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, pranešė „The Wall Street Journal“.

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Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:08

Ukraina pirmą kartą panaudojo savo balistinę raketą prieš Rusijos taikinį

Ukraina ketvirtadienį paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušamą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, pranešė „The Wall Street Journal“.

Leidinys pažymėjo, kad, pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių, gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis.

„Balistinė raketa suteikia Ukrainai didesnės griaunamosios galios ginklą nei ilgojo nuotolio dronai, kuriuos ji daugiausia naudoja prieš Rusiją“, – rašoma straipsnyje.

Tačiau leidinys neatmetė, kad riboti Ukrainos gynybos pramonės pajėgumai gali apsunkinti masinę šių raketų gamybą, todėl šio ginklo debiutas veikiausiai turės daugiau simbolinės nei karinės-strateginės reikšmės.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Kartu WSJ pažymėjo, kad šis raketos paleidimas dar kartą rodo, jog po Sovietų Sąjungos žlugimo smukusi Ukrainos gynybos pramonė vėl tapo viena moderniausių pasaulyje.

Leidinio teigimu, balistinių raketų arsenalas suteikia Ukrainai galimybę naikinti Rusijos bunkerius, tiltus ir pastatus, kuriems jos gausus dronų parkas vargu ar galėtų padaryti didelės žalos.

Straipsnyje primenama, kad Rusijos balistinės raketos padarė Ukrainai didelės žalos, o šalyje senka „Patriot“ sistemoms skirtų perėmimo raketų atsargos, reikalingos patikimai šioms raketoms numušti.

Su situacija susipažinusio šaltinio teigimu, ketvirtadienį smogta objektui okupuotoje Ukrainos teritorijoje.

Pažymima, kad tokių raketų gamyba yra itin brangi dėl sudėtingų jų valdymo sistemų ir medžiagų, reikalingų ekstremaliai temperatūrai atlaikyti raketai dideliu greičiu leidžiantis žemės link.

08:15

16 kartas? Iš Putino – naujas terminas dėl Donbaso užėmimo

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija, „atsižvelgiant į mūsų kariuomenės veržimąsi, gerokai greičiau“ nei per pusantrų metų visiškai užims Ukrainos Donbaso regioną. Taip jis kalbėjo tarptautiniame Valdajaus diskusijų forume Maskvoje.

Tuo tarpu rugpjūtį JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai suskaičiavo, kad nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios V. Putinas 15 kartų nustatė kariuomenei terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau Generalinio štabo generolai neįvykdė nė vieno iš jų. 

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07:39

Ukraina į sankcijų sąrašą įtrauks dar 20 Rusijos oligarchų

Reaguodama į Europos sankcijų Rusijos oligarchams Michailui Fridmanui ir Ališerui Usmanovui panaikinimą, Ukraina į savo sankcijų sąrašus įtrauks dar 20 Rusijos oligarchų.

Apie tai žurnalistams sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, pranešė „Ukrinform“ korespondentas.

Sankcijų Rusijos oligarchams panaikinimą jis pavadino pasipiktinimą keliančiu sprendimu ir pabrėžė, kad Ukrainos atsakas bus asimetriškas.

A. Sybiha sakė, kad iš sankcijų sąrašo išbraukus du oligarchus Ukraina į jį įtrauks dar 20. Pasak ministro, Ukraina parengė daugiau kaip 20 Rusijos oligarchų sąrašą ir taip pat sieks, kad abu išbraukti oligarchai būtų vėl įtraukti į sankcijų sąrašą. Jis pridūrė, kad šiuo metu Ukrainos požiūris yra toks, o sprendimo įforminimo procesas jau vyksta – prezidentas pritarė 20 oligarchų įtraukimui.

Užsienio reikalų ministras patikino, kad Ukraina nacionaliniu lygmeniu siekia užtikrinti, jog A. Usmanovui ir M. Fridmanui būtų taikomos sankcijos atskirose valstybėse. Pasak jo, Kanada, Jungtinė Karalystė, Japonija ir Australija jau patvirtino, kad šių dviejų asmenų iš savo sankcijų sąrašų neišbrauks.

Kaip pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 22 d. ES Taryba nusprendė 36 mėnesiams – iki 2029 m. rugsėjo 22 d. – pratęsti ribojamąsias priemones asmenims, atsakingiems už Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimą ar grėsmę jiems. Tuo pat metu Rusijos oligarchai M. Fridmanas ir A. Usmanovas buvo išbraukti iš sąrašo.

Ukraina taip pat siūlys ES įvesti naujas sankcijas su Rusijos gynybos ir pramonės kompleksu susijusiems oligarchams.

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07:23

Iš Ukrainos – neraminantis įspėjimas: Rusija planuoja atakuoti Europos šalis

Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti Europos Sąjungos (ES) šalis.

Tai, atsakydamas į „Ukrinform“ korespondento klausimą, žurnalistams pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

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