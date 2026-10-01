Putinas kreipėsi į ES: ginklų tiekimą Ukrainai vadina „grėsme“

Praėjus beveik dviem valandoms nuo kalbos Maskvoje pradžios, Vladimiras Putinas pakartojo ankstesnius savo teiginius ir pareiškė, kad Rusija atsakys, jei susidurs su agresija, rašo „Sky News“.
„Rusija neketina nieko pulti, tačiau jei bus užpulta, turės atsakyti“, – sakė jis ir pridūrė: „Europos Sąjungos piliečiai turėtų tai suprasti.“
Jis tęsė: „Mes niekam negrasome, neketiname nieko pulti nei 2029-aisiais, nei 2030-aisiais, nei 2050-aisiais, tačiau jei susidursime su agresija, turėsime atsakyti.“
V. Putinas taip pat tvirtino, kad Rusija „rytoj“ nesmogtų ginklus Ukrainai tiekiančių šalių „teritorijoms ir įmonėms“.
Rusija smogtų, jei, Putino manymu, tai būtų būtina
Tačiau ginklų tiekimą Kyjivui jis pavadino „grėsme“, kuri, jo teigimu, turi būti įvertinta.
Per šią kalbą V. Putinas ne kartą aiškino, kad niekam negrasina, tačiau kartu teigė, jog Rusija smogtų, jei, jo manymu, tai būtų būtina.
Vokietijos kancleris giria NATO vienybę Rusijos atžvilgiu
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį paragino išlaikyti vienybę remiant Ukrainą prieš Rusiją – tiek NATO, tiek Europoje, tiek jo paties šalyje, kur stiprėja kraštutiniai dešinieji ir Maskvai palanki partija AfD.
„Ukrainoje (...) ant kortos pastatytas Europos saugumas, – sakė F. Merzas. – Jei mums nepavyks sustabdyti Maskvos, Rusijos karo mašina anksčiau ar vėliau atsigręš prieš mus, prieš pačią NATO.“
F. Merzas kalbėjo per ceremoniją, kurioje NATO buvo įteikta Vokietijos Vestfalijos taikos premija.
Jis pripažino, jog tai, kad ši premija „skiriama kariniam aljansui, nustebino kai kuriuos žmones“.
Tačiau jis teigė, kad transatlantinis aljansas užkirto kelią kariniam konfliktui su Rusija, todėl „tarnauja taikai“, kuriai kelia grėsmę „smurtinis, ekspansionistinis Rusijos revizionizmas“.
„Vienybė ir stiprybė tebėra būtinos sąlygos sėkmingoms deryboms su Maskva. Ir tai gali tik paskatinti mus užtikrinti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos ir toliau palaikytų mūsų poziciją Ukrainos klausimu“, – sakė F. Merzas.
Kancleris teigė, kad vieningas frontas reikalingas ir Vokietijoje, kur partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) neseniai vykusiuose žemių rinkimuose padarė didelę pažangą ir pirmauja nacionalinėse apklausose.
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