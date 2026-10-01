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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas siunčia griežtą žinią NATO: prakalbo apie Kaliningradą

2026-10-01 20:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-01 20:00
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pakartojo perspėjimus dėl Kaliningrado – sako, kad būtų svarstomas „visų turimų ginklų“ panaudojimas, rašo „Sky News“.

Vladimiras Putinas (tv3.lt redagavimas) EPA
GALERIJA (23)

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pakartojo perspėjimus dėl Kaliningrado – sako, kad būtų svarstomas „visų turimų ginklų“ panaudojimas, rašo „Sky News“.

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Tęsdamas savo kalbą Maskvoje, Vladimiras Putinas prakalbo apie augančią įtampą dėl Kaliningrado.

Rusija perspėjo NATO esanti pasirengusi griebtis branduolinių ginklų, jei būtų mėginama izoliuoti Baltijos jūros regione esantį Rusijos eksklavą.

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Putino reakcija

Rusijos lyderis pareiškė, kad bet kokie veiksmai prieš šią teritoriją būtų „tikra eskalacija“, pakartodamas tai, ką anksčiau jau teigė Rusijos pareigūnai.

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„Mes nieko negąsdiname“, – tvirtino jis ir ėmė teisinti savo šalies reakciją.

Užsienio reikalų ministro pareiškimas ir kai kurioms šalims perduoti laiškai nėra grasinimas, tai atsakas į bandymus grasinti mums“, – sakė jis.

V. Putinas pridūrė: „Jei būtų tiesiogiai užpulta Rusija – čia turiu omenyje Kaliningradą, bet galbūt ir kitas teritorijas – tuomet, žinoma, klausimas dėl visų Rusijos turimų ginklų panaudojimo neišvengiamai ir nedelsiant atsidurtų darbotvarkėje. Tai neišvengiama.“

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2026-10-01 20:29
Išsigimėliui rushitleriui vidurius paleido, o ką jeigu kalingradovcai sugalvos atsiskirti ir įkurs karaliaučius liaudies respubliką??? Prasives referendumą pas save nuo chuilostano atsiskyrimo, a? Geras bajeris būtų?
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2026-10-01 21:02
Tai vakar klykėte, kad Putinas išsigando ir apie jokį branduolinį atsaką nekalbėjo. Propagand onai...:))
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