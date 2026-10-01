Putinas siunčia griežtą žinią NATO: prakalbo apie Kaliningradą

Tęsdamas savo kalbą Maskvoje, Vladimiras Putinas prakalbo apie augančią įtampą dėl Kaliningrado.
Rusija perspėjo NATO esanti pasirengusi griebtis branduolinių ginklų, jei būtų mėginama izoliuoti Baltijos jūros regione esantį Rusijos eksklavą.
Putino reakcija
Rusijos lyderis pareiškė, kad bet kokie veiksmai prieš šią teritoriją būtų „tikra eskalacija“, pakartodamas tai, ką anksčiau jau teigė Rusijos pareigūnai.
„Mes nieko negąsdiname“, – tvirtino jis ir ėmė teisinti savo šalies reakciją.
„Užsienio reikalų ministro pareiškimas ir kai kurioms šalims perduoti laiškai nėra grasinimas, tai atsakas į bandymus grasinti mums“, – sakė jis.
V. Putinas pridūrė: „Jei būtų tiesiogiai užpulta Rusija – čia turiu omenyje Kaliningradą, bet galbūt ir kitas teritorijas – tuomet, žinoma, klausimas dėl visų Rusijos turimų ginklų panaudojimo neišvengiamai ir nedelsiant atsidurtų darbotvarkėje. Tai neišvengiama.“
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