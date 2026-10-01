Rusija smogė svarbiam tiltui Kyjive: sustabdytas metro ir viešojo transporto eismas

„Dėl bepiločio orlaivio smūgio, preliminariais duomenimis, apgadinta tilto atrama, apsauginis atitvaras, kelio danga ir apsauginė betoninė metropoliteno užtvara. Metropoliteno specialistai atjungia elektros tiekimą metro geležinkelio ruože. Metro ir antžeminio viešojo transporto eismas tiltu sustabdytas“, – pridūrė jis.
Pažymėtina, kad anksčiau šiandien du Rusijos dronai jau smogė netoli Pietų tilto atraminės dalies.
Rusai gali smogti balistinėmis raketomis
Be to, esama informacijos, kad per kitą smūgį balistinėmis raketomis Ukrainos sostinei, kuris gali būti surengtas artimiausiu metu, Rusija gali mėginti atakuoti tą patį Pietų tiltą raketomis „Iskander-M“ ir (arba) didesnės galios Šiaurės Korėjos raketomis KN-24.
„Verta pažymėti, kad tiltai per Dnipro upę sostinėje dar nuo 2024 metų yra įtraukti į planuojamų taikinių sąrašą. Akivaizdu, kad dabar šis tiltas įvardytas kaip prioritetinis taikinys“, – priduriama „Telegram“ kanaluose.
Anksčiau politologas Vadymas Denysenko teigė, kad Rusijos smūgiai Pietų tiltui Kyjive, jungiančiam dešinįjį ir kairįjį sostinės krantus, rodo susitarimų, susijusių ir su Krymo tiltu, pažeidimą.
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