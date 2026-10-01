Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius prabilo apie branduolinę grėsmę Europai: „Raginame suvaldyti emocijas“

2026-10-01 22:10 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 22:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusija neplanuoja panaudoti branduolinių ginklų, ketvirtadienį žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Rusija neplanuoja panaudoti branduolinių ginklų, ketvirtadienį žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

REKLAMA
1

„Tai europiečiai svarsto apie galimybę, kad Rusija panaudos branduolinius ginklus“, – sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas D. Peskovas.

Pasak jo, tuo siekiama kurstyti isteriją Europoje, „o mes raginame juos suvaldyti emocijas ir objektyviai pažvelgti į padėtį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet kokios užuominos apie grėsmę yra visiškai nederamos“, – tęsė D. Peskovas. 

„Taip, iš tiesų turime doktrinos dokumentus, kuriuose aiškiai išdėstytos tam tikrų rūšių ginklų panaudojimo sąlygos“, – citavo D. Peskovą Rusijos valstybinės naujienų agentūros.

REKLAMA
REKLAMA

„Tačiau visa tai skirta vieninteliam tikslui – apsaugoti Rusijos valstybės teritorinį vientisumą ir patį jos egzistavimą“, – teigė jis.

REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusija apkaltino NATO

Prieš kelias dienas Rusija apkaltino NATO aštrinant karinę ir politinę padėtį aplink Rusijos Kaliningrado regioną, vadino su NATO pratybomis siejamą paaštrėjimą neturinčiu precedento. 

Kartu buvo pareikšta, kad Maskva yra pasirengusi „panaudoti visą savo turimą ginkluotųjų pajėgų arsenalą ir pajėgumus, įskaitant branduolinius ginklus, savo teritorijai apginti, jei NATO valstybės mėgintų izoliuoti Kaliningrado regioną nuo visos šalies“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų