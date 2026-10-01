Kremlius prabilo apie branduolinę grėsmę Europai: „Raginame suvaldyti emocijas“

„Tai europiečiai svarsto apie galimybę, kad Rusija panaudos branduolinius ginklus“, – sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas D. Peskovas.
Pasak jo, tuo siekiama kurstyti isteriją Europoje, „o mes raginame juos suvaldyti emocijas ir objektyviai pažvelgti į padėtį“.
„Bet kokios užuominos apie grėsmę yra visiškai nederamos“, – tęsė D. Peskovas.
„Taip, iš tiesų turime doktrinos dokumentus, kuriuose aiškiai išdėstytos tam tikrų rūšių ginklų panaudojimo sąlygos“, – citavo D. Peskovą Rusijos valstybinės naujienų agentūros.
„Tačiau visa tai skirta vieninteliam tikslui – apsaugoti Rusijos valstybės teritorinį vientisumą ir patį jos egzistavimą“, – teigė jis.
Rusija apkaltino NATO
Prieš kelias dienas Rusija apkaltino NATO aštrinant karinę ir politinę padėtį aplink Rusijos Kaliningrado regioną, vadino su NATO pratybomis siejamą paaštrėjimą neturinčiu precedento.
Kartu buvo pareikšta, kad Maskva yra pasirengusi „panaudoti visą savo turimą ginkluotųjų pajėgų arsenalą ir pajėgumus, įskaitant branduolinius ginklus, savo teritorijai apginti, jei NATO valstybės mėgintų izoliuoti Kaliningrado regioną nuo visos šalies“.
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