Iš Ukrainos – neraminantis įspėjimas: Rusija planuoja atakuoti Europos šalis

Tai, atsakydamas į „Ukrinform“ korespondento klausimą, žurnalistams pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Jis išreiškė įsitikinimą, kad Rusija operacijomis Europos šalyse siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai.
Sybiha: Europa jau kariauja su Rusija
A. Sybiha sakė, kad Europa jau kariauja su Rusija, kad ir kaip mėgintų save raminti, o Rusija į padėtį žiūri taip pat. Pasak jo, Rusijos operacijos Europos šalyse jau peržengė hibridinio karo ribas ir dabar apima sabotažo bei ardomosios veiklos aktus.
Ministras pridūrė, kad Ukrainos ir Europos žvalgybos tarnybos turi informacijos apie konkrečius Rusijos planus atakuoti atskiras Europos šalis. Jis pabrėžė, kad žvalgybos tarnyboms šie planai yra žinomi ir Europa turi ruoštis galimoms atakoms, o svarbiausias prioritetas turėtų būti užkirsti joms kelią.
Ko siekia Rusija
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris sakė, kad Rusijos hibridiniais veiksmais pirmiausia siekiama atitraukti sąjungininkų dėmesį nuo paramos Ukrainai, o atsakas į tai turėtų būti tolesnis pagalbos Kyjivui stiprinimas.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte savo ruožtu sakė, kad Aljanso atsakas į Rusijos hibridines atakas ne visada skelbiamas viešai ir nebūtinai grindžiamas principu „akis už akį“.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna paragino Europos lyderius nebevadinti Rusijos veiksmų „hibridinėmis atakomis“, teigdamas, kad tai yra sistemingų Rusijos veiksmų prieš Europą dalimi tapusios diversijos, iš esmės prilygstančios „tam tikram karui“.
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