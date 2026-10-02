Ukraina siunčia perspėjimą Europai: pasakė, kam ruošiasi Rusija

Žvalgybos duomenimis, Kremlius į operacijas, įskaitant diversinio pobūdžio veiksmus, planuoja įtraukti agentus, kuriuos Europoje užverbavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausioji valdyba ir Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB).
Rusijos specialiųjų tarnybų akiratyje yra kariniai objektai, kritinė infrastruktūra ir ryšių sistemos. Tarp galimų taikinių taip pat minimos Europos valstybėse esančios palydovinio interneto „Starlink“ priėmimo stotys.
GUR perspėja partnerius
GUR jau perspėjo partnerius apie Rusijos Federacijos planus.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Rusijos pilietis Olegas Liovuškinas, laikomas susijusiu su Rusijos karine žvalgyba, galėjo organizuoti diversiją Vokietijos Leipcigo–Halės oro uoste. Ten sprogmenų prikrautas dronas mėgino apgadinti Ukrainos krovininį lėktuvą.
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