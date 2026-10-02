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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina siunčia perspėjimą Europai: pasakė, kam ruošiasi Rusija

2026-10-02 16:05 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-02 16:05
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Rusijos specialiosios tarnybos gavo nurodymą suaktyvinti veiklą Europos Sąjungos ir NATO šalių teritorijoje. Kalbama apie pasirengimą hibridinėms operacijoms, kuriomis siekiama pakirsti paramą Ukrainai ir susilpninti Aljanso pajėgumus. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (GUR), skelbia „Ukrinform“.

Rusijos specialiosios tarnybos gavo nurodymą suaktyvinti veiklą Europos Sąjungos ir NATO šalių teritorijoje. Kalbama apie pasirengimą hibridinėms operacijoms, kuriomis siekiama pakirsti paramą Ukrainai ir susilpninti Aljanso pajėgumus. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (GUR), skelbia „Ukrinform“.

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Žvalgybos duomenimis, Kremlius į operacijas, įskaitant diversinio pobūdžio veiksmus, planuoja įtraukti agentus, kuriuos Europoje užverbavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausioji valdyba ir Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB).

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Rusijos specialiųjų tarnybų akiratyje yra kariniai objektai, kritinė infrastruktūra ir ryšių sistemos. Tarp galimų taikinių taip pat minimos Europos valstybėse esančios palydovinio interneto „Starlink“ priėmimo stotys.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

GUR perspėja partnerius

GUR jau perspėjo partnerius apie Rusijos Federacijos planus.

Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Rusijos pilietis Olegas Liovuškinas, laikomas susijusiu su Rusijos karine žvalgyba, galėjo organizuoti diversiją Vokietijos Leipcigo–Halės oro uoste. Ten sprogmenų prikrautas dronas mėgino apgadinti Ukrainos krovininį lėktuvą.

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