Rusijoje – įtariamas maro protrūkis: valdžia slepia informaciją, mirusioji galėjo dirbti laboratorijoje

Irkutsko srities Šelechovo mieste rajono ligoninės stacionaro skyrius buvo uždarytas dėl įtarimų, kad vienam iš pacientų galėjo būti diagnozuota „ypač pavojinga infekcija“.
Leidinys „Liudi Baikala“, „Telegram“ kanalas „Mash“ ir televizijos kanalas REN TV teigia, kad viena ligoninės pacienčių – 28 metų Darja Šipilova – mirė nuo plaučių maro. Pagal vieną versiją, ji į ligoninę pateko užsikrėtusi maru po kelionės į Tailandą. Pagal kitą versiją, mirusioji buvo Irkutsko kovos su maru instituto laborantė, kuri atsitiktinai sudaužė mėgintuvėlį su maro sukėlėju.
REN TV duomenimis, su mirusiąja kontaktavo beveik 200 žmonių, 189 iš jų buvo paguldyti į ligoninę stebėjimui.
Oficialiais duomenimis, 2010–2015 metais visame pasaulyje buvo užregistruoti 3248 maro atvejai. 584 žmonės mirė. Rusijoje paskutinis maro atvejis buvo užregistruotas 2016 metais – tuomet Altajaus Respublikoje susirgo 10 metų vaikas.
Apribojimai įvesti dėl „ypač pavojingos infekcijos“
Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzev teigė, kad apribojimai buvo įvesti dėl įtarimo dėl „ypač pavojingos infekcijos“.
Regiono vyriausybė, savo ruožtu, surengė neeilinį sanitarinės ir antiepideminės komisijos posėdį, kuriame dalyvavo „Rospotrebnadzor“ vadovė Ana Popova.
Visi su paciente kontaktavę asmenys yra stebimi medikų. Pasak valdžios institucijų, jie neturi infekcijos požymių, o tyrimų rezultatai yra neigiami.
Maras – tai ūmi infekcinė liga, kurią sukelia bakterija Yersinia pestis. Pagrindinės ligos formos yra buboninis, plaučių ir sepsinis.
Dažniausiai žmogus užsikrečia per užsikrėtusių graužikų blusų įkandimus. Plaučių maras gali plisti iš žmogaus žmogui per kvėpavimo takus.
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