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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina atskleidė, kaip Baltarusija prisideda prie Rusijos smūgių

2026-10-02 16:18 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 16:18
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Baltarusija ir toliau remia Rusijos atakas iš oro prieš Ukrainą, leisdama savo teritorijoje naudoti signalų perdavimo ir stiprinimo įrangą.

Baltarusija ir toliau remia Rusijos atakas iš oro prieš Ukrainą, leisdama savo teritorijoje naudoti signalų perdavimo ir stiprinimo įrangą.

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„Shahed“ ir „Geran“ tipo dronai, skrendantys Ukrainos vakarinių sričių ir pasienio su Lenkija link, gauna papildomą signalą iš Baltarusijos teritorijos, per interviu televizijai sakė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.

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„Retransliatorius įjungiamas, kai Rusija paleidžia dronus, o vėliau išjungiamas. Matome, kad jie įjungiami, taip pat keičiamos jų veikimo vietos, nes Baltarusija, matyt, baiminasi, kad Ukraina galėtų tiksliai nustatyti, kaip tokie retransliatoriai naudojami Baltarusijos teritorijoje“, – pabrėžė atstovas.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusijos dronas smogė prie pat Lenkijos sienos

Jis pridūrė, kad šių sistemų veikimas aiškiai derinamas su Rusija ir jos įjungiamos būtent tada, kai smogiamieji dronai paleidžiami Ukrainos vakarinių sričių, įskaitant Voluinę, link.

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Ukraina siekia, kad Baltarusijos teritorijoje veikiantys retransliatoriai nustotų veikti. Pasak A. Demčenkos, šiuo klausimu tikriausiai neviešai dirba ir kitos tarnybos bei padaliniai.

Neseniai Rusijos dronas smogė už kelių šimtų metrų nuo Lenkijos sienos, Voluinės srities Kovelio rajono Starovoitovės kaime, netoli Jahodyno pasienio kontrolės punkto.

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