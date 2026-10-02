Kyjive nugriaudėjo sprogimas: rusai vėl smogė Pietiniam tiltui

„Vėl pataikyta į Pietinį tiltą. Priminsiu, kad po kelių priešo atakų tiltas šiuo metu uždarytas automobilių ir metro eismui“, – rašė V. Klyčko.
Jis pažymėjo, kad į įvykio vietą vyksta skubiosios tarnybos.
Kyjive buvo sustabdytas viešojo transporto eismas
Kaip skelbta, Kyjive dėl priešo atakų laikinai apribotas viešojo transporto eismas kai kuriais tiltais.
Išvakarėse rusai pataikė į Pietinio tilto važiuojamąją dalį.
Metro ir antžeminio viešojo transporto eismas buvo sustabdytas.
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Tas ilgas gi aiškino kad urina jau nugalėjo Rusiją.