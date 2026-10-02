Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Žiniasklaida: diversiją Vokietijoje organizavo rusas ir latvis

2026-10-02 18:30 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-02 18:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Remdamasis tyrimo medžiaga ir Europos saugumo tarnybų informacija, Jungtinės Karalystės (JK) laikraštis „The Daily Telegraph“ pranešė, kad neseniai vykdytos nesėkmingos diversijos Leipcigo oro uoste pagrindinis sumanytojas greičiausiai yra Rusijos ir Latvijos pilietybes turintis Olegas Levuškinas.

Naujos detalės apie droną su sprogmenimis Vokietijoje: Ukrainos lėktuvas buvo pakrautas amunicija (EPA-ELTA nuotr.)

Remdamasis tyrimo medžiaga ir Europos saugumo tarnybų informacija, Jungtinės Karalystės (JK) laikraštis „The Daily Telegraph“ pranešė, kad neseniai vykdytos nesėkmingos diversijos Leipcigo oro uoste pagrindinis sumanytojas greičiausiai yra Rusijos ir Latvijos pilietybes turintis Olegas Levuškinas.

REKLAMA
0

Laikraštis nurodo, kad O. Levuškinas suteikė logistinę paramą ir padėjo pasiruošti išpuoliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liepos pabaigoje O. Levuškinas per Turkiją atvyko į Berlyno Brandenburgo oro uostą, kuriame liepos 27-ąją išsinuomojo automobilį.

REKLAMA
REKLAMA

Liepos 31 dieną ši transporto priemonė pastebėta netoli Leipcigo oro uosto, kur O. Levuškinas galimai vykdė žvalgybą prieš planuojamą ataką.

REKLAMA

Vokietijos saugumo tarnybų šaltinio duomenimis, sprogmenys į Vokietiją veikiausiai buvo įvežti sunkvežimiais per Bulgariją ir Serbiją.

Nepriklausomo Rusijos leidinio „Agentstvo“ informacija rodo, kad O. Levuškinas Rygoje gyveno mažiausiai iki 2018-ųjų.

2019 metais jis persikėlė į Pskovo sritį Rusijoje, o vėliau – į Sevastopolį Rusijos okupuotame Kryme.

REKLAMA
REKLAMA

Žiniasklaidos teigimu, O. Levuškinas yra senas Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininko Deniso Smoljaninovo, vadovaujančio vienam iš šios tarnybos Specialiųjų operacijų padalinių, pažįstamas.

Šis padalinys specializuojasi vykdyti sabotažo ir diversijų operacijas užsienyje.

Leipcigo oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis

„The Daily Telegraph“ taip pat atskleidžia asmens, kuris turėjo įvykdyti diversiją Leipcigo oro uoste, tapatybę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau Vokietijos žiniasklaida skelbė tik tai, kad jis yra Baltarusijos pilietis. Pasak „The Daily Telegraph“, tai Andrejus Karsakovas.

Laikraštis rašo, kad diversija Leipcige siejama su GRU padaliniu 29155.

Šis padalinys, be kita ko, garsėja tuo, kad jame tarnavo GRU karininkai Anatolijus Čepiga ir Aleksandras Miškinas, kurie per operaciją Solsberyje Didžiojoje Britanijoje apnuodijo buvusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją.

REKLAMA

Rugpjūčio 4 dieną kariniam transportui itin svarbiame Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Netoli Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvusius sprogmenis policijos pareigūnai neutralizavo naudodami robotą.

Manoma, kad antras dronas galėjo susidurti su netoliese buvusiu logistikos bendrovės DHL lėktuvu. Vėliau buvo rastas ir trečias dronas, taip pat aprūpintas sprogmenimis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų