Putino bičiulis Schroederis nesitraukia nuo Rusijos: paaiškėjo, kokį postą gavo

G. Schroederis palaikė ryšius su V. Putinu ir po to, kai Kremlius pasiuntė kariuomenę į Ukrainą. Rusijos prezidentas ne kartą yra sakęs, kad Kremlius pasirinktų buvusį Vokietijos kanclerį tarpininkauti derybose su Ukraina.
RBK pranešė, kad 82 metų G. Schroederis teiks verslui „strategines konsultacijas“ ir dirbs bendrovės stebėtojų taryboje.
Laikraštis teigė susipažinęs su G. Schroederio pareiškimu, kuriame jis ragino išlaikyti ekonominius ryšius su Rusija, dėl karo Ukrainoje patiriančia plataus masto Vakarų sankcijas.
„Būtent šiais krizės laikais ryšiai yra ypač svarbūs: jie leidžia išgirsti vieniems kitus ir ieškoti kelių pirmyn“, – citavo G. Schroederį laikraštis.
Įtampa tarp Maskvos ir Berlyno
Apie tai paskelbta pastarosiomis savaitėmis didėjant įtampai tarp Berlyno ir Maskvos ir Rusijai nurodžius perimti kelių Europos bendrovių, įskaitant „Auchan“, „Nestlé“ ir „Metro“, verslą bei turtą.
„Globus“ yra vienas iš nedaugelio Vakarų prekybos tinklų, likusių Rusijoje po Maskvos pradėto puolimo, sukėlusio didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo ginkluotą konfliktą Europoje.
RBK duomenimis, tinklas turi 22 prekybos centrus aštuoniuose Rusijos regionuose.
G. Schroederis Vokietijai vadovavo 1998–2005 metais.
V. Putinas, devintajame dešimtmetyje kaip KGB agentas dirbęs Rytų Vokietijoje, laisvai kalba vokiškai.
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