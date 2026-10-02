Putinas išstojo su garsiais pareiškimais: savo kalboje puolė grasinti Europos šalims

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Jei dar prieš kelias savaites Europos sostinės skelbdamos apie įvairius sabotažo aktus savo teritorijoje – iš Kremliaus girdėdavo daugiausia melą ir paneigimus.
Tai pastarosiomis dienomis Putino režimas užsuko kiek kitokią informacinio karo operaciją – ėmė beveik atvirai kalbėti, kad į Europą taikys dar labiau. Mat būtent europiečių pagalba trukdo Kremliui parklupdyti Ukrainą.
Rusai vis drąsiai grasina Europai
„Tai, kad tai yra karas, kurį Europa vykdo prieš mus – neturiu jokių abejonių“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
„Gamyklos gaminančios ginklus Ukrainai Europos šalyse – yra potencialūs kariniai taikiniai Rusijai...“ – kalbėjo Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Maria Zacharova.
„Žinoma, jei dalyvaujate kare kažkieno pusėje – tai negali neturėti pasekmių. Įvairiausių“, – aiškino Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Režimo propagandistams apšildžius publiką – į sceną išeina pirmasis smuikas. Diktatorius Putinas Maskvoje vykstančiame forume išstojo su pareiškimais, kurių tikslas – vėl kelti Europai branduolinio karo baimę.
„Ar galime būti tikri, kad šis ginklas niekada nebus panaudotas? Žinoma ne...“ – minėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Putinas kurį laiką buvo kiek aprimęs gasdinti branduoliniu vėzdu. Bet prieš maždaug mėnesį vykdytos NATO pratybos aplink Kaliningradą ir Europos politikų pareiškimai, kad konflikto atveju Rusija staigiai liktų be savo svarbaus eksklavo, panašu, privertė Kremlių nervintis.
„Tai ne bauginimai. Tai atsakymas į bandymą įbauginti mus“, – pridūrė Putinas.
Tad Putinas vėl apsimeta įspraustas į kampą auka ir grasina.
„Jei jau eis kalba apie tiesioginį puolimą prieš Rusijos Federaciją, šiuo atveju Kaliningradą ar kokias kitas teritorijas, žinoma, neišvengiamai ir nedelsiant Rusijoje iškils klausimas apie panaudojimą visų mūsų turimų ginklų“, – tikino V. Putinas.
NATO pulti Rusijos niekada neketino
O Kremliaus kalbos apie įvairius ketinimus – neretai būdavo ženklas, kad pati Rusija kažką planuoja. Tad Kremlius tokiais pareiškimais gali ir ruošti dirvą eskalacijai. Ir tiesiog bauginti, nes kitaip nemato galimybės laimėti karą.
„Mano žinutė tokia. Likite ramūs, tęskite darbus ir remkite Ukrainą. Likite ramūs, nes mes pasiruošę ginti kiekvieną colį Aljanso teritorijos. Tęskite investicijas į mūsų gynybą, kad mūsų gebėjimas apginti žmones būtų stipresnis kasdien. Ir remkite Ukrainą. Putinas nori įbauginti ir suskaldyti mus. Bet jam nepavyks. O mūsų atsakas į priešiškus veiksmus bus dar didesnė parama Ukrainai“, – aiškino NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
O paramos Ukrainai tikrai reikia. Rusofašistai ne tik ruošia planą, kaip žiemą palikti Ukrainos miestus be šildymo, elektros ir vandens.
Rusai pakartotinai smūgiavo vienam iš svarbiausių Kyjivo tiltų per Dniprą. O po atakų dalinai arba visiškai stojo eismas visais trimis svarbiausiais Kyjivo tiltais. Tad šiandien Ukrainos sostinę ištiko tikras transporto kolapsas – užsikimšo gatvės, o žmonės per automobilių tiltą žingsniavo pėstute.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.