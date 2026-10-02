Rusijoje – mirtis nuo maro: uždaryta visa ligoninė

„Mash“ šaltiniai praneša, kad moteris sirgo plaučių maru. Moteris grįžo iš komandiruotės Buriatijoje su pneumonijos simptomais ir buvo prijungta prie kvėpavimo aparato. Iš pradžių gydytojai įtarė sunkią COVID-19 formą, o maro diagnozė buvo nustatyta po hospitalizacijos, rašo „Telegram“ kanalas „Shot“. Valdžios institucijos dar nepatvirtino diagnozės.
Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzev teigė, kad apribojimai buvo įvesti dėl įtarimo dėl „ypač pavojingos infekcijos“.
Regiono vyriausybė, savo ruožtu, surengė neeilinį sanitarinės ir antiepideminės komisijos posėdį, kuriame dalyvavo „Rospotrebnadzor“ vadovė Ana Popova.
Visi su paciente kontaktavę asmenys yra stebimi medikų. Pasak valdžios institucijų, jie neturi infekcijos požymių, o tyrimų rezultatai yra neigiami.
Rusijoje nuo 2017 m. nebuvo užregistruota nė vieno maro užsikrėtimo atvejo tarp žmonių. Tuo tarpu Mongolijoje vis dar yra natūralių maro židinių.
2023 m. Mongolijos nacionalinis zoonotinių infekcijų tyrimų centras nustatė 137 tokius židinius 17 šalies regionų, įskaitant teritorijas prie sienos su Rusija.
Maras – tai ūmi infekcinė liga, kurią sukelia bakterija Yersinia pestis. Pagrindinės ligos formos yra buboninis, plaučių ir sepsinis.
Dažniausiai žmogus užsikrečia per užsikrėtusių graužikų blusų įkandimus. Plaučių maras gali plisti iš žmogaus žmogui per kvėpavimo takus.
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