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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius veržia diržus gyventojams, bet ne kariuomenei: karui – šimtai milijardų

2026-10-02 17:44 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-02 17:44
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Rusija vis daugiau valstybės pinigų nukreipia karui Ukrainoje. Pagal naujausius biudžeto planus, artimiausiais metais karinės išlaidos gali pasiekti milžiniškas sumas, o tam aukojamos sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir kitos civilinės sritys.

Rusija vis daugiau valstybės pinigų nukreipia karui Ukrainoje. Pagal naujausius biudžeto planus, artimiausiais metais karinės išlaidos gali pasiekti milžiniškas sumas, o tam aukojamos sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir kitos civilinės sritys.

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2027 metų biudžete Kremlius kariuomenei ir ginklų pirkimui numatė net 35 proc. visų išlaidų – daugiau, nei paskutiniais metais prieš Sovietų Sąjungos žlugimą išleisdavo SSRS.

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Per metus tam ketinama skirti 17,147 trln. rublių (apie 181,9 mlrd. eurų) – 32 proc. daugiau, nei numatyta 2026 metų biudžete. Tai būtų naujas rekordas nuo invazijos pradžios, rašo „The Moscow Times“.

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Per pirmuosius penkerius karo veiksmų metus Kremlius kariuomenei ir ginklų pirkimui jau išleido 58,3 trln. rublių (apie 618,4 mlrd. eurų), arba 692 mlrd. dolerių (apie 613,3 mlrd. eurų), rodo Vokietijos Tarptautinių ir saugumo reikalų instituto eksperto Janiso Kluge skaičiavimai.

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Pirmieji karo metai mokesčių mokėtojams kainavo 6,818 trln. rublių (apie 72,3 mlrd. eurų), antrieji – 9,835 trln. rublių (apie 104,3 mlrd. eurų). 2024 metais faktinės išlaidos išaugo dar pusantro karto – iki 14,336 trln. rublių (apie 152,1 mlrd. eurų), o 2025 metais – iki 16,687 trln. rublių (apie 177 mlrd. eurų). Per pirmąjį 2026 metų pusmetį biudžetas karui išleido 10,687 trln. rublių (apie 113,4 mlrd. eurų) – beveik pusę visų valstybės išlaidų.

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Pagal biudžeto projektą, 2028 metais sukauptos karinės išlaidos pasieks 75,5 trln. rublių (apie 800,8 mlrd. eurų), arba 907 mlrd. dolerių (apie 803,8 mlrd. eurų), ir viršys Rusijos centrinio banko aukso bei užsienio valiutos atsargų dydį, kuris siekia 742,7 mlrd. dolerių (apie 658,2 mlrd. eurų).

2029 metais jos gali išaugti iki 92,1 trln. rublių (apie 976,9 mlrd. eurų), arba 1,1 trln. dolerių (apie 974,9 mlrd. eurų) pagal dabartinį oficialų Centrinio banko kursą.

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Iš viso trejų metų biudžete Rusija numato 50 trln. rublių (apie 530,3 mlrd. eurų) gynybos išlaidų – 10 trln. rublių (apie 106,1 mlrd. eurų) daugiau nei analogiškame įstatyme, priimtame pernai.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Mažinamos svarbiausios civilinės išlaidų sritys

„Putinas didina statymus“, – „Bloomberg“ sakė Vienoje veikiančios tyrimų grupės „Re: Russia“ vadovas Kirilas Rogovas. Jo teigimu, biudžetas rodo, kad Rusija „ir toliau investuos į karą, o Europai teks nuspręsti, ar ji pasirengusi išlaikyti tokį pat paramos Ukrainai lygį“.

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Siekiant išlaikyti karo mašiną, mažinamos svarbiausios civilinės išlaidų sritys. 2027 metų biudžete parama ekonomikai mažinama 148 mlrd. rublių (apie 1,57 mlrd. eurų) – iki 4,62 trln. rublių (apie 49 mlrd. eurų), būsto ir komunaliniam ūkiui – 167 mlrd. rublių (apie 1,77 mlrd. eurų), iki 1,829 trln. rublių (apie 19,4 mlrd. eurų), sveikatos apsaugai – 59 mlrd. rublių (apie 626 mln. eurų), iki 1,818 trln. rublių (apie 19,3 mlrd. eurų), o socialinei gyventojų paramai – 453 mlrd. rublių (apie 4,8 mlrd. eurų), iki 6,65 trln. rublių (apie 70,5 mlrd. eurų).

„Visi pamiršo, kad valstybė egzistuoja tam, kad žmonės gyventų. Dabar valstybė ir žmonės gyvena tik tam, kad kariautų, ir jokių kitų tikslų nebeliko“, – sako ekonomistas Igoris Lipsicas.

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