Autorius primena, kad per visapusišką Rusijos karą prieš Ukrainą tankai prarado ankstesnį vaidmenį mūšio lauke ir ne kartą buvo vadinami pasenusiu ginklu. Tai esą patvirtino tūkstančiai Rusijos šarvuotųjų mašinų, sunaikintų prieštankinėmis raketomis ir pigiais dronais. Tačiau, H. de Brettono-Gordono nuomone, tai vis dar nereiškia šarvuotosios technikos eros pabaigos.
„Ugnies galia, mobilumas ir apsauga tebėra pagrindinės sėkmės mūšio lauke sudedamosios dalys“, – pabrėžia autorius.
Kaip pavyzdį jis pateikia neseniai Ukrainos kariuomenės surengtą operaciją Charkivo srityje. 475-ojo šturmo pulko „Code 9.2“ tankistai, remiami savo bepiločių orlaivių, atakavo Rusijos karių poziciją netoli Olchovatkos, Kupjansko rajone. Du Ukrainos tankai priartėjo prie pozicijų, kuriose Rusijos pėstininkai buvo užėmę pastatus, ir atidengė į juos ugnį.
Rusijos kariai techniką mėgino sustabdyti smogiamųjų dronų bangomis. Tačiau Ukrainos tankai iš anksto buvo aprūpinti papildomais šarvais ir apsauginėmis konstrukcijomis nuo dronų atakų.
Jiems taip pat padėjo žvalgybiniai bepiločiai orlaiviai ir smogiamieji dronai „Vampire“, kurie aptikdavo taikinius, atakuodavo Rusijos karius ir padėdavo tankų įguloms veikti tiksliau.
Nepaisant pakartotinių dronų atakų, tankai tęsė užduotį, smogė Rusijos pozicijoms ir atsitraukė nepatyrę reikšmingų apgadinimų. Kaip aiškina autorius, svarbiausias veiksnys buvo ne vien šarvai, bet ir skirtingų pajėgų bei sistemų sąveika.
„Tankas nėra izoliuota ginkluotės sistema, kurią reikėtų neapgalvotai siųsti per mūšio lauką, o galinga bendrojo pajėgų mūšio dalis“, – pabrėžia H. de Brettonas-Gordonas.
Jis pažymi, kad šiuolaikiniame kare tankus būtina derinti su pėstininkais, artilerija, žvalgyba, radioelektroninės kovos priemonėmis ir bepiločių sistemomis. Vien tankai negali garantuoti sėkmės, tačiau, autoriaus nuomone, ir dronai negali savarankiškai pakeisti visos tradicinės ginkluotės.
Milžiniškus Rusijos šarvuotųjų pajėgų nuostolius ekspertas aiškina tuo, kad Rusijos kariuomenė šarvuotąją techniką naudojo be tinkamos pėstininkų, žvalgybos ir apsaugos nuo dronų paramos. Ukraina, savo ruožtu, palaipsniui mokosi derinti naujas technologijas su tradiciniais manevrinio karo principais.
H. de Brettonas-Gordonas pažymi, kad šarvuotosios technikos ateitis priklausys nuo jos gebėjimo prisitaikyti prie jutiklių ir bepiločių orlaivių prisotinto mūšio lauko. Tam reikalinga sustiprinta apsauga nuo dronų, modernūs jutikliai, patikimas ryšys, radioelektroninės kovos priemonės, žvalgybos sistemos ir geras įgulų parengimas.
„Ukraina mums rodo, kaip atrodys šarvuotojo karo ateitis. Tai nėra pasirinkimas tarp tankų ir dronų – tai varžybos tarp kariuomenių, kurios išmoks juos integruoti, ir tų, kurios to nepadarys“, – rašoma publikacijoje.
Karas Ukrainoje
Kaip anksčiau rašė UNIAN, Rusija rengiasi užsitęsusiam karui ir smarkiai didina karines išlaidas – kitais metais jos turėtų išaugti 40 proc.
Didelė dalis lėšų bus skirta ginklų gamybai, nes jų atsargos yra gerokai išsekusios. Tokia politika pabrėžia, kad karas Kremliui išlieka prioritetu.
Taip pat skelbta, kad Ukrainos kariuomenė pirmą kartą panaudojo antžeminį amfibinį droną kroviniams per vandens kliūtis fronte gabenti.
Mašina buvo sukurta per mažiau nei tris mėnesius, kovos sąlygoms pritaikius antžemines ir jau egzistuojančias amfibines sistemas. Ji sėkmingai įvykdė maždaug 70 km ilgio misiją Rusijos kariuomenės apšaudymo sąlygomis.
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