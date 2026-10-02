Baltijos jūroje JAV siunčia pėstininkus, Kubilius sureagavo ir į Rusijos grasinimus: jeigu atakuos – bus 5-asis straipsnis

Rusų hibridinę provokaciją įtaria ir suomiai – bent keliolika jų parlamentarų pranešė, kad į jų namus buvo įsilaužta, šalies valdžia įtaria, kad tai gali būti dar vienas rusų bandymas įbauginti.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pentagonas pranešė, kad į Baltijos jūrą siunčia apie 40 jūrų pėstininkų. Kariai, apmokyti veikti jūroje, ore ir sausumoje, siunčiami į misiją padėti europiečiams saugoti povandeninę infrastruktūrą Baltijos jūroje.
Ši misija vyksta nuo praėjusių metų, kai vienas po kito įtartinai buvo sugadinti povandeniniai kabeliai. Amerikiečiai prisijungs prie suomių, kurie prieš kelias savaites surengė ir pratybas jūroje.
„Tai jau trečios tokio pobūdžio pratybos ir pirmosios vykstančios Baltijos jūroje. Jos yra skirtos laivų apžiūrai arba, žvelgiant plačiau, kabelių ir kritinės povandeninės infrastruktūros saugumo sustiprinimui čia, Baltijos jūros regione“, – sakė Ilja Iljin Suomijos pasienio apsaugos viršininkas.
Sutapimas ar ne, kaip tik vakar Rusija Baltijos jūroje sulaikė krovininį laivą, plaukusį į Estijos uostą. Laivas plaukiojo su Kipro vėliava, tačiau priklauso vokiškai kompanijai. Nurodoma, kad jis plaukė per Rusijos vandenis, ankstesni susitarimai leidžia tai daryti. Kodėl laivas buvo sulaikytas nenurodoma, tačiau po kelių valandų jis buvo paleistas.
Rusija jau anksčiau ne kartą grasino Vakarams, kad jeigu bus sulaikomi jų šešėlinio laivyno laivai, Kremlius atsakys tuo pačiu. Nors šiomis dienomis jie kartoja, kad Vakarų gamyklos, kuriose gaminama ginkluotė Ukrainai, jų neva teisėtas taikinys.
„Jeigu Rusija atakuos mūsų gamyklas Europos teritorijoje, tai bus 5-asis straipsnis“, – minėjo Europos gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius
Kol kas rusai vakarus toliau terorizuoja pilkojoje zonoje
Štai Suomijoje kilo skandalas, dalis parlamentarų įtaria, kad į jų namus buvo įsibrauta. Kaip skelbia suomių žiniasklaida, iš politikų namų niekas nedingo, įsilaužimo žymių nematyti, bet palikti akivaizdūs ženklai, kad kažkas lankėsi – pavyzdžiui įjungtos šviesos, ar atidarytos durys. Tokių atvejų fiksuota keliolika, o suomių premjeras sako, kad galbūt tai susiję su užsienio tarnybomis.
„Mes žinome, kad šie išpuoliai yra Rusijos desperacijos ženklas. Putinas negauna tai ko nori Ukrainoje, ir nori, kad mes už tai sumokėtume.
Mano žinia tokia: išlikite ramūs, dirbkite toliau ir palaikykite Ukrainą. Būkite ramūs, nes esame gerai pasirengę ginti kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą“, – aiškino NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Rusijos provokacijų šiomis dienomis itin saugosi kaimynai latviai. Pas juos šį savaitgalį vyks parlamento rinkimai, o kelios partijos, kurios pasisako už pragmatiškesnius santykius su Rusija ir kvestionuoja paramą Ukrainai, pagal apklausas rikiuojasi gana aukštai.
Latvių policija ruošiasi ir galimoms provokacijoms savaitgalį, o štai vokiečiai pasiuntė ir keletą savo pilotų su naikintuvais, kad šiuo laikotarpiu būtų užtikrinta papildoma oro erdvės apsauga.
„Esmė, kad šis metas yra kritinis Latvijos demokratijai. Latvija keliauja į rinkimus tuo metu, kai galimi oro pavojai iš Rusijos, mes jau matėme įsiveržimus į Latvijos oro erdvę per pastaruosius metus“, – kalbėjo Latvijos gynybos ministras Airis Rikveilis.
Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tiek Ukrainos, tiek ir Europos šalių žvalgybos žino, kokius išpuolius planuoja Kremlius. O britų ir vokiečių spauda praneša, kad Olegas Levuškinas planavo ir koordinavo bandymą susprogdinti lėktuvą Leipcigo oro uoste. Levuškinas esą iki 2018 metų gyveno Lietuvos pašonėje – Rygoje. Vėliau persikėlė į Rusiją. Jis planavo išpuolį Vokietijoje, o jam padėjo baltarusis, kurio DNR buvo aptiktas ir Lietuvoje.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Bravo ir JAV dėl šio žingsnio Baltijos jūroje.