Mike‘as Jamesas patyrė Achilo traumą – kiek laiko praleis be krepšinio?

Penktadienį krepšininkui atlikta Achilo sausgyslės operacija, po kurios jis negalės žaisti nuo 7 iki 9 mėnesių.
36 metų 185 cm ūgio M.Jamesas per pirmus du turus fiksavo 17 taškų, 3 atkovotų kamuolių, 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir 18,5 naudingumo balų per 32 minutes vidurkius.
Belgrade jis pelnė 11 taškų (4/13 metimai) ir surinko 4 balus.
MIKE JAMES 🙏 pic.twitter.com/xaq10i9fK5— Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 1, 2026
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