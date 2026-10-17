Sunkios ligos iškankintas garsus aktorius parodė, kaip atrodė ligoninėje: neteko 27 kilogramų

Seriale „True Blood“ ir filme „Magic Mike“ išgarsėjęs aktorius spalio 13-ąją išleido autobiografinę knygą „Bloodlines“, kurioje papasakojo apie rimtas sveikatos problemas ir iširusį santuokinį gyvenimą.
Spalio 15-ąją savo „Instagram“ paskyroje J. Manganiello pasidalijo trimis sukrečiančiomis nuotraukomis, atskleidžiančiomis, kokius fizinius išbandymus jam teko patirti kovojant su liga.
Paviešino sukrečiančias nuotraukas
Pirmojoje nuotraukoje aktorius užfiksuotas sėdintis ligoninės kėdėje, apnuoginta viršutine kūno dalimi. Prie jo kūno prijungtos kelios intraveninės lašinės, o pilvo apačioje matomas stomos maišelis.
Prie nuotraukų J. Manganiello paaiškino, kad jos iliustruoja pirmąjį jo autobiografinės knygos skyrių. Pirmoji fotografija buvo padaryta po operacijos, kurios metu jam pašalinta storoji žarna.
„Per kelias dienas po storosios žarnos pašalinimo mano svoris ėmė sparčiai kristi. Galiausiai per dvi savaites po operacijos netekau iš viso 60 svarų (apie 27 kilogramų)“, – rašė aktorius.
Antrojoje nuotraukoje matomas J. Manganiello pilvas po dar vienos sudėtingos operacijos.
„Mano pilvo nuotrauka po žarnyno sujungimo operacijos, kurios metu buvo pašalintas stomos maišelis, o likusi virškinamojo trakto dalis vėl sujungta“, – paaiškino jis.
Trečiojoje fotografijoje aktorius įamžino savo veidą, nusėtą ryškiai raudonais bėrimais.
Pasak J. Manganiello, tai buvo tik viena iš daugybės odos problemų, su kuriomis jam teko susidurti per septynerius ligos metus.
„Tai vienas iš daugybės odos sutrikimų, kurie mane kamavo per septynerius ligos metus. Mano oda, kuri yra imuninės sistemos organas, kentėjo nuo beveik visų įmanomų odos ligų, dažniausiai kelių vienu metu“, – atviravo aktorius.
Liga paveikė ir santuoką
Autobiografinėje knygoje J. Manganiello atskleidė, kad pirmieji sveikatos sutrikimai prasidėjo netrukus po to, kai 2015 metais jis vedė serialo „Modern Family“ žvaigždę Sofía Vergara.
Aktorių vargino nuolatinis nuovargis, karščiavimas ir stiprūs pilvo skausmai. Kartais skausmas būdavo toks intensyvus, kad jis net negalėdavo vaikščioti.
Pasak J. Manganiello, ilgus metus trukusi kova su liga sukėlė sunkumų ir jo asmeniniame gyvenime. Sveikatos problemos prisidėjo prie įtampos santuokoje.
2023 metais aktorius Los Andželo aukštesniajam teismui pateikė prašymą nutraukti santuoką su S. Vergara, kaip skyrybų priežastį nurodydamas nesutaikomus skirtumus.
Vis dėlto 2024 metais pati S. Vergara pateikė kitokį skyrybų paaiškinimą. Aktorė teigė, kad šešeriais metais jaunesnis jos vyras norėjo susilaukti vaikų, o ji pati nebenorėjo tapti mama vyresniame amžiuje.
Po skyrybų J. Manganiello užmezgė naujus santykius su aktore ir televizijos laidų vedėja Caitlin O’Connor (37 m.). Šiuo metu pora yra susižadėjusi.
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