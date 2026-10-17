Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Sunkios ligos iškankintas garsus aktorius parodė, kaip atrodė ligoninėje: neteko 27 kilogramų

2026-10-17 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 13:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Filmo „Magic Mike“ žvaigždė Joe Manganiello (49 m.) paviešino sukrečiančias nuotraukas iš ligoninės ir atvirai prabilo apie septynerius metus trukusią kovą su paslaptinga autoimunine liga. Aktorius atskleidė, kad vos per dvi savaites po operacijos neteko beveik 27 kilogramų svorio, o sunkūs sveikatos išbandymai paveikė ir jo santuoką su aktore Sofía Vergara.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. tv3 koliažo, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

Filmo „Magic Mike“ žvaigždė Joe Manganiello (49 m.) paviešino sukrečiančias nuotraukas iš ligoninės ir atvirai prabilo apie septynerius metus trukusią kovą su paslaptinga autoimunine liga. Aktorius atskleidė, kad vos per dvi savaites po operacijos neteko beveik 27 kilogramų svorio, o sunkūs sveikatos išbandymai paveikė ir jo santuoką su aktore Sofía Vergara.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Seriale „True Blood“ ir filme „Magic Mike“ išgarsėjęs aktorius spalio 13-ąją išleido autobiografinę knygą „Bloodlines“, kurioje papasakojo apie rimtas sveikatos problemas ir iširusį santuokinį gyvenimą.

REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Joe Manganiello

Spalio 15-ąją savo „Instagram“ paskyroje J. Manganiello pasidalijo trimis sukrečiančiomis nuotraukomis, atskleidžiančiomis, kokius fizinius išbandymus jam teko patirti kovojant su liga.

Paviešino sukrečiančias nuotraukas

Pirmojoje nuotraukoje aktorius užfiksuotas sėdintis ligoninės kėdėje, apnuoginta viršutine kūno dalimi. Prie jo kūno prijungtos kelios intraveninės lašinės, o pilvo apačioje matomas stomos maišelis.

REKLAMA
REKLAMA

Prie nuotraukų J. Manganiello paaiškino, kad jos iliustruoja pirmąjį jo autobiografinės knygos skyrių. Pirmoji fotografija buvo padaryta po operacijos, kurios metu jam pašalinta storoji žarna.

„Per kelias dienas po storosios žarnos pašalinimo mano svoris ėmė sparčiai kristi. Galiausiai per dvi savaites po operacijos netekau iš viso 60 svarų (apie 27 kilogramų)“, – rašė aktorius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antrojoje nuotraukoje matomas J. Manganiello pilvas po dar vienos sudėtingos operacijos.

„Mano pilvo nuotrauka po žarnyno sujungimo operacijos, kurios metu buvo pašalintas stomos maišelis, o likusi virškinamojo trakto dalis vėl sujungta“, – paaiškino jis.

REKLAMA

Trečiojoje fotografijoje aktorius įamžino savo veidą, nusėtą ryškiai raudonais bėrimais.

Pasak J. Manganiello, tai buvo tik viena iš daugybės odos problemų, su kuriomis jam teko susidurti per septynerius ligos metus.

„Tai vienas iš daugybės odos sutrikimų, kurie mane kamavo per septynerius ligos metus. Mano oda, kuri yra imuninės sistemos organas, kentėjo nuo beveik visų įmanomų odos ligų, dažniausiai kelių vienu metu“, – atviravo aktorius.

REKLAMA

Liga paveikė ir santuoką

Autobiografinėje knygoje J. Manganiello atskleidė, kad pirmieji sveikatos sutrikimai prasidėjo netrukus po to, kai 2015 metais jis vedė serialo „Modern Family“ žvaigždę Sofía Vergara.

Aktorių vargino nuolatinis nuovargis, karščiavimas ir stiprūs pilvo skausmai. Kartais skausmas būdavo toks intensyvus, kad jis net negalėdavo vaikščioti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak J. Manganiello, ilgus metus trukusi kova su liga sukėlė sunkumų ir jo asmeniniame gyvenime. Sveikatos problemos prisidėjo prie įtampos santuokoje.

2023 metais aktorius Los Andželo aukštesniajam teismui pateikė prašymą nutraukti santuoką su S. Vergara, kaip skyrybų priežastį nurodydamas nesutaikomus skirtumus.

REKLAMA

Vis dėlto 2024 metais pati S. Vergara pateikė kitokį skyrybų paaiškinimą. Aktorė teigė, kad šešeriais metais jaunesnis jos vyras norėjo susilaukti vaikų, o ji pati nebenorėjo tapti mama vyresniame amžiuje.

Po skyrybų J. Manganiello užmezgė naujus santykius su aktore ir televizijos laidų vedėja Caitlin O’Connor (37 m.). Šiuo metu pora yra susižadėjusi.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų