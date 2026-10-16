Išpuolis Mažeikių gimnazijoje: mokinys smogė mokytojai, ji pateko į ligoninę

Kaip teigiama portalo publikacijoje, tai, kad toks incidentas mokykloje įvyko, patvirtino įstaigos direktorius Eduardas Vaičiulis.
Anot jo, mokinys pamokos metu smogė pedagogei, pastarajai buvo prakirsta lūpa, ji išvyko į ligoninę.
Dėl incidento į mokyklą iškviesta policija, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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