Po 7 metų draugystės – garsaus televizijos laidų vedėjo skyrybos: prabilo buvusi mylimoji

Socialiniuose tinkluose L. Cline paskelbė jautrų įrašą, kuriame atskleidė, kad pastarieji mėnesiai jai buvo itin sunkūs. „Pastaruosius du mėnesius bandžiau susitaikyti su dalykais, kurie mane visiškai sugniuždė“.
Moteris užsiminė, kad jos santykių su televizijos žvaigžde realybė buvo visai kitokia, nei galėjo atrodyti aplinkiniams: „Kol pasaulis ir toliau mato vienokią žmogaus pusę, aš gyvenau visiškai kitokioje realybėje“.
Prabilo apie ilgus metus saugotas paslaptis
Savo įraše moteris taip pat atskleidė, kad pastaruosius dešimt metų daugybę dalykų laikė paslaptyje.
„Dalykus, kuriuos mačiau, kuriuos patyriau ir apie kuriuos tylėjau, nes mylėjau žmogų ir tikėjau, kad taip jį apsaugau“, – rašė ji.
Vis dėlto dabar L. Cline pripažįsta supratusi, kad toks sprendimas turėjo skaudžių pasekmių.
„Dabar suprantu, kad už tylėjimą man teko sumokėti didelę kainą“, – teigė moteris.
Ji taip pat pasidalijo dar viena iškalbinga mintimi apie buvusį mylimąjį.
„Galiu pasakyti tik tiek, kad žmogus, kurį pažįsta visuomenė, ir žmogus, kurį aš pažinojau už uždarų durų, nėra tas pats“, – rašė L. Cline.
Moteris pridūrė, kad vis dar bando susivokti įvykiuose ir suprasti, kaip gyventi toliau.
Santykiai užsimezgė po skyrybų su žmona
Primename, kad apie M. Wolfe'o ir L. Cline romantiškus santykius pirmą kartą prabilta 2021 metų pradžioje.
Tai įvyko netrukus po to, kai 2020 metų lapkritį jo tuometinė žmona Jodi Wolfe pateikė prašymą nutraukti santuoką, trukusią dešimtmetį.
Remiantis teismo dokumentais, J. Wolfe nurodė, kad pora išsiskyrė dar likus keliems mėnesiams iki oficialaus prašymo pateikimo.
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