Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Po 7 metų draugystės – garsaus televizijos laidų vedėjo skyrybos: prabilo buvusi mylimoji

2026-10-17 13:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 13:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Populiaraus amerikiečių televizijos šou „American Pickers“ žvaigždė Mike'as Wolfe'as ir jo mylimoji Leticia Cline pasuko skirtingais keliais. Po septynerių metų trukusių santykių moteris viešai patvirtino skyrybas ir pasidalijo skaudžiais išgyvenimais, užsimindama, kad viešumoje matomas jos buvusio partnerio veidas gerokai skyrėsi nuo to, kokį jį pažinojo ji pati.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Populiaraus amerikiečių televizijos šou „American Pickers“ žvaigždė Mike'as Wolfe'as ir jo mylimoji Leticia Cline pasuko skirtingais keliais. Po septynerių metų trukusių santykių moteris viešai patvirtino skyrybas ir pasidalijo skaudžiais išgyvenimais, užsimindama, kad viešumoje matomas jos buvusio partnerio veidas gerokai skyrėsi nuo to, kokį jį pažinojo ji pati.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose L. Cline paskelbė jautrų įrašą, kuriame atskleidė, kad pastarieji mėnesiai jai buvo itin sunkūs. „Pastaruosius du mėnesius bandžiau susitaikyti su dalykais, kurie mane visiškai sugniuždė“.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris užsiminė, kad jos santykių su televizijos žvaigžde realybė buvo visai kitokia, nei galėjo atrodyti aplinkiniams: „Kol pasaulis ir toliau mato vienokią žmogaus pusę, aš gyvenau visiškai kitokioje realybėje“.

REKLAMA

Prabilo apie ilgus metus saugotas paslaptis

Savo įraše moteris taip pat atskleidė, kad pastaruosius dešimt metų daugybę dalykų laikė paslaptyje.

„Dalykus, kuriuos mačiau, kuriuos patyriau ir apie kuriuos tylėjau, nes mylėjau žmogų ir tikėjau, kad taip jį apsaugau“, – rašė ji.

Vis dėlto dabar L. Cline pripažįsta supratusi, kad toks sprendimas turėjo skaudžių pasekmių.

„Dabar suprantu, kad už tylėjimą man teko sumokėti didelę kainą“, – teigė moteris.

Ji taip pat pasidalijo dar viena iškalbinga mintimi apie buvusį mylimąjį.

„Galiu pasakyti tik tiek, kad žmogus, kurį pažįsta visuomenė, ir žmogus, kurį aš pažinojau už uždarų durų, nėra tas pats“, – rašė L. Cline.

REKLAMA
REKLAMA

 

Moteris pridūrė, kad vis dar bando susivokti įvykiuose ir suprasti, kaip gyventi toliau.

Santykiai užsimezgė po skyrybų su žmona

Primename, kad apie M. Wolfe'o ir L. Cline romantiškus santykius pirmą kartą prabilta 2021 metų pradžioje.

Tai įvyko netrukus po to, kai 2020 metų lapkritį jo tuometinė žmona Jodi Wolfe pateikė prašymą nutraukti santuoką, trukusią dešimtmetį.

Remiantis teismo dokumentais, J. Wolfe nurodė, kad pora išsiskyrė dar likus keliems mėnesiams iki oficialaus prašymo pateikimo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų