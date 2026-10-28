Visuotinis šaukimas Lietuvoje – ar bus įvestas? Pasakė, kas svarstoma

„Jeigu mes kalbame apie visuotinę gynybą ir visuotinį šaukimą, tai mes turime įsivertinti galimybes aprūpinti instruktoriais ir visa infrastruktūra tuos šaukiamus asmenis, kad būtų galima juos ruošti“, – Žinių radijui trečiadienį sakė O. Leiputė.
„Šiandien mes kol kas tokių galimybių neturime, bet aš tikrai neatmesčiau galimybės, kad judame ta kryptimi ir reikėtų intensyviai galvoti. Tačiau šiandien tokių galimybių mes kol kas dar neturime“, – teigė socialdemokratė.
Taip ji kalbėjo opozicinių konservatorių lyderiui Laurynui Kasčiūnui pasiūlius visuotinį šaukimą įvesti nuo 2030 metų.
Visuotinis šaukimas Lietuvoje: ar bus įvestas?
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė sutinkantis, kad reikia datos, nuo kada Lietuvoje bus įvestas visuotinis šaukimas, tačiau perėjimui prie tokio modelio būtinas atitinkamas pasiruošimas. Pasak jo, visuotinis šaukimas bus aptariamas ir artimiausiame Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdyje.
Kaip rašė BNS, konservatorių parengtais įstatymų projektais numatoma atsisakyti atsitiktinės atrankos pagal metinę šauktinių kvotą ir įtvirtinti visuotinį šaukimą nuo 2030 metų sausio 1 dienos.
Projektu siūloma įtvirtinti, kad ribinis privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičius būtų lygus atitinkamais metais šaukiamų karo prievolininkų skaičiui.
Privalomai šaukiami būtų tik vaikinai, merginos galėtų rinktis savanoriškąją tarnybą, kaip ir išlieka dabartiniame įstatyme galiojančios nuostatos dėl alternatyvios karo tarnybos atlikimo.
Sausį KAM sudarytame 2026-ųjų karo prievolininkų sąraše buvo 42 tūkst. 556 jaunuoliai, iš jų šiemet planuota pašaukti 5 tūkst. asmenų.
Interviu BNS kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras yra teigęs, kad kariuomenės tikslas – iki 2030 metų pašaukti „beveik visus norinčius ir galinčius“ ir pasiekti 7–8 tūkst. karo prievolininkų per įvairias formas.
Šauktiniai Lietuvoje tarnauja devynis mėnesius, tačiau šiais metais atsirado galimybė trumpinti privalomąją karo tarnybą – sudarytos sąlygos ją atlikti tris, šešis arba devynis mėnesius.
Taip pat į tarnybą šaukiami mokyklą baigę 18–22 metų jaunuoliai, ir jų kasmet ketinama pašaukti vis daugiau. Dalis politikų sako, kad tokiu būdu ir artėjama prie visuotinio šaukimo.
Prezidento vadovaujama Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba rugsėjo viduryje pranešė, kad VGT siūlys paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą.
Kaip rašė BNS, asociacijos „Visuotinė gynyba“ užsakymu rugpjūtį atlikta apklausa parodė, jog beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui.
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