Žiema gali smogti netikėtai: Lenkijai prognozuojamas gausus sniegas ir stiprus šaltis

Kaip portalas informavo, jei bent vienas JAV orų prognozės modelis pasitvirtins, lapkričio 11 d. Nepriklausomybės dieną švenčiantiems lenkams gali prireikti žieminių paltų, o ne rudeninių striukių.
Remiantis JAV meteorologinio modelio simuliacijomis, žiema Lenkijoje gali staiga prasidėti pirmojoje lapkričio pusėje, atnešdama gausų sniegą ir temperatūrą, siekiančią net –14 °C.
Kitos prognozės rodo, kad sąlygos bus daug šiltesnės.
Antradienį atlikti JAV Pasaulinės prognozės sistemos (GFS) skaičiavimai parodė, kad lapkričio 10–11 d. iš šiaurės rytų plūs arktinis oras.
Lapkričio 11 d., Lenkijos Nepriklausomybės dieną, temperatūra pietryčiuose gali nukristi iki –8 °C, o kalnų papėdėse – iki –14 °C.
Sniegas gali pradėti kristi lapkričio 7 dieną arba 8 dieną, o gausiausias jis bus pietuose. Orų modelis rodo, kad iki lapkričio 12 d. kai kuriose vietovėse, įskaitant Krokuvą ir Sanoką, susidarys daugiau nei 20 cm sniego sluoksnis, o Tatruose – apie 50 cm.
Kitose paveiktose pietinėse ir rytinėse regionuose sniego danga už kalnų ribų paprastai neviršys 5–7 cm. Važiavimo sąlygos kalnuotose vietovėse gali tapti sudėtingos.
Prognozės skiriasi
Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) naudojamas Europos modelis nerodo jokio panašaus atšalimo. Vietoj to, lapkričio 9 d. didžiojoje Lenkijos dalyje prognozuojami stiprūs lietūs.
Lenkijos valstybinė meteorologijos tarnyba IMGW prognozuoja, kad lapkritis apskritai bus šiltesnis nei vidutinis, o kritulių kiekis didžiojoje šalies dalyje bus normalus, tačiau vakarų ir šiaurės vakarų regionuose – didesnis nei įprasta.
Tarnybos atstovė spaudai Agnieszka Prasek teigė, kad vis dar įmanomi trumpi labai šalto oro srautai, naktiniai šalnų protrūkiai ir pirmasis šlapdribas ar sniegas.
Tiek į priekį pateiktos prognozės dažnai keičiasi, todėl vėlesniuose modelių skaičiavimuose scenarijus gali atrodyti kitaip.
Lenkijoje pastaruoju metu vyravo atšiaurios žiemos sąlygos. Praėjusį sausio mėnesį buvo snieguota ir labai šalta – vidutinė temperatūra šalyje buvo 3 °C žemesnė už 1991–2020 m. vidurkį.
Sinoptikė prakalbo apie ateinančius savaitės orus
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad ketvirtadienį Lietuvoje dar bus galima pasidžiaugti gana šiltais rudeniškais orais, tačiau nuo savaitgalio temperatūra pamažu kris.
Nors lietus daug kur bus negausus, naktimis ir rytais šalį apgaubs rūkas, o sekmadienio naktį kai kur dirvos paviršių nubalins pirmosios šalnos. Kitos savaitės pradžioje vėl numatoma daugiau lietaus, o savaitės viduryje temperatūra gali nukristi ir žemiau nulio.
Pasak sinoptikės, audringi ciklonai pagaliau pasitraukė šiauriau, o virš didesnės Europos dalies stiprėja ir plečiasi anticiklonas Jurij, lemiantis sausesnius ir ramesnius orus.
„Tai pasitraukusio į rytus anticiklono vakarinis pakraštys mus ramesniais ir gražesniais orais pradžiugino.
Audringi ciklonai pagaliau pasitraukė šiauriau, o virš didesnės Europos dalies su sausais, ramiais orais stiprėja ir plečiasi anticiklonas, vardu Jurij.
Ir tik virš Skandinavijos ir Baltijos nutįso ciklono slėnis su šaltuoju atmosferos frontu. Jis jau ketvirtadienį mus pasieks, šiek tiek kai ką palaistys, o naktį rytinius rajonus užsilikę atmosferos fronto debesys nedideliu lietučiu užkabins“, – rašė ji.
Sinoptikės teigimu, ketvirtadienį ir penktadienį Lietuvoje dar išsilaikys gana šilti orai, tačiau savaitgalį temperatūra ims kristi. Šeštadienį kai kur palis, o sekmadienį lietaus bus mažiau, bet naktimis jau bus vėsiau.
„Ketvirtadienį būsim „įrėminti“ tarp dviejų atmosferos frontų debesų. Tad apniukusi naktis daug kur bus jau kiek šiltesnė, dieną dar šiokia tokia rudeniška šiluma pasidžiaugsim. Panašus bus ir penktadienis.
Nuo savaitgalio orai vis labiau vės - šeštadienį dar palis, tad naktis daug neatvės, dieną jau bus vėsiau, nes vėjas jau suksis į šiaurę. Sekmadienis sausesnis, naktis dar vėsesnė, dieną irgi menkai šils“, – prognozavo sinoptikė.
Pirmosios šalnos Lietuvoje
E. Latvėnaitė taip pat įspėjo, kad artimiausiomis dienomis daug kur tvyros rūkas ir migla, o sekmadienio naktį kai kur pasirodys ir pirmosios šalnos.
„Naktimis ir rytais daug kur rūkai drieksis, sekmadienio naktį dirvos paviršių nedidelės šalnelės nubalins, diena bus miglota ir vėsoka.
Pirmadienį ir antradienį daug kur palis, o ko lietus nepasieks, ten rūkai ir miglos drieksis.
Pagal dabartinius duomenis trečiadienio naktis be kritulių, jau gerokai vėsesnė, net ir ore temperatūra nedideles neigiamas reikšmes daug kur pasieks, dieną palis, daugiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pūs stipresnis ir žvarbesnis šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, šiluma“, – rašė E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, antroje kitos savaitės pusėje orai išliks permainingi: naktys bus vėsios, kai kur gali pasirodyti ir šlapios snaigės, o dienomis šilumos bus vis mažiau.
„Antra kitos savaitės pusė permaininga-naktys bus vėsokos, kai kur ir šaltesnės, rytiniam pakraštuke gali ir šlapios snaigės iškristi, dienomis irgi vis mažiau šils.
Sausesnis turėtų būti tik kitas savaitgalis“, – prognozavo sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, spalio 29 d., šiek tiek palis. Naktį lietaus gali sulaukti rytiniai rajonai, o rytą ir dieną – daugiausia vakarinė bei šiaurės vakarinė Lietuvos dalis. Naktį, ypač rytą, daug kur tvyros rūkas ar migla. Vėjas bus nepastovios krypties, 2–6 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 9–12 °C.
Penktadienį, spalio 30 d., protarpiais kai kur palis, daugiau lietaus numatoma popietę rytinėje Lietuvos pusėje. Vėl drieksis rūkas, vietomis miglota bus net ir dieną. Naktį pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s, dieną – vakarų, šiaurės vakarų, 4–8 m/s, pajūryje – 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–8 °C, pajūryje – 9–11 °C. Dieną bus 9–12 °C.
Šeštadienį, spalio 31 d., protarpiais kai kur šiek tiek palynos. Naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas. Naktį pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, dieną pasisuks iš šiaurės, šiaurės rytų ir sieks 4–8 m/s, pajūryje – 6–11 m/s. Naktį temperatūra bus 3–6 °C, dieną – 7–11 °C.
Sekmadienį, lapkričio 1 d., ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur drieksis rūkas, dieną taip pat bus miglota. Pūs šiaurinių krypčių vėjas: naktį 2–6 m/s, dieną – 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–5 °C, dieną – 6–9 °C.
Pirmadienį, lapkričio 2 d., naktį lietaus nenumatoma, tačiau rytą ir dieną daug kur lis, gausiau – vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas bus nepastovios krypties, 2–6 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–5 °C, pajūryje – 6–9 °C. Dieną oras sušils iki 6–9 °C.
Antradienį, lapkričio 3 d., palis, daugiausia naktį, o dieną lietus bus protarpinis. Naktį pūs nepastovios krypties vėjas, 3–7 m/s, dieną – vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s, pajūryje – 8–13 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–5 °C, pajūryje – 6–9 °C. Dieną bus 7–10 °C.
Trečiadienį, lapkričio 4 d., naktį kritulių nenumatoma, tačiau popietę vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gali palyti. Pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 °C šilumos, dieną sieks 4–7 °C.
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