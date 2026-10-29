Iš sinoptikų – žinia dėl orų

Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 28 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 7–13, ežeruose – 7–12, Kuršių mariose – 9–10, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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