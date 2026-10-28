Štai ir viskas: sinoptikė pasakė, kada iškris pirmasis sniegas

Lietuvą savo šiaurės vakariniu pakraščiu pasiekė anticiklonas Idris. Tuo metu didžiąją Europos dalį užgulė ciklonas Jurij.
Trečiadienį per Baltijos regioną nutįs šaltasis atmosferos frontas, ketvirtadienį jis pasieks Lietuvą su nedideliu lietumi ir debesimis.
„Nors sausesnis ir ramesnis anticiklonas stiprės ir vakaruose, šiaurės vakaruose blokuos neramesnius ir drėgnesnius ciklonus, bet penktadienį virš Skandinavijos ir Baltijos drėgnesnis ciklono slėnis nutįs, užsilikę atmosferos frontų debesys mus jau daugiau palaistys“, – sako sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Šventinį savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje Lietuva bus tarp dviejų skirtingus orus lemiančių sistemų – sausesnio ir ramesnio anticiklono bei per Skandinaviją ir Baltiją bandančių prasibrauti lietingesnių atmosferos frontų.
„Jei savaitgalį tik nedaug kur pilkas ir žemas dangus dulksnos, tai kitos savaitės pradžioje jau daugiau lietaus sulauksime. Pagal dabartinius duomenis lietaus su sniegeliu ar net pasnyguriavimo galime sulaukti tik ateinančios savaitės pabaigoje“, – komentuoja sinoptikė.
Trečiadienio naktis dar bus vėsi. Nakties pradžioje vėsiau bus rytinėje, paryčiais – vakarinėje Lietuvos dalyje. Dirvos paviršiuje daug kur pasirodys šalnos, diena bus rudeniškai rami ir šilta.
„Ketvirtadienio ir penktadienio naktys kiek šiltesnės, dienomis irgi dar bus kiek šilčiau. Nuo savaitgalio orai vis labiau vės, dar vėsiau ar net šalčiau gali būti antroje ateinančios savaitės pusėje“, – praneša E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Trečiadienį, spalio 28 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 3–7 m/s pajūryje naktį 7–11 m/s. Naktį 0–5°C, nakties pradžioje vėsiausia pietuose, pietryčiuose, o paryčiais labiausiai atvės vakarinėje, šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje, dirvos paviršiuje daug kur -4–0°C, dieną 11–13°C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d., šiek tiek palis, naktį ir rytą daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose ir pačiam rytiniam pakraštuke. Naktį ir rytą daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 4–7°C, pajūryje 8–10°C, dieną 10–13°C.
Penktadienio, spalio 30-osios, naktį tik kai kur šiek tiek palis, dieną silpnai lis daug kus. Vėl rūkai drieksis, net ir dieną kai kur bus miglota. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 3–6 m/s, dieną 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 4–8°C, pajūryje 9–11°C, dieną 10–12°C.
Šeštadienį, spalio 31 d., protarpiais šiek tiek palynos, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 4–8 m/s, dieną pajūryje 7–12 m/s. Naktį 3–6°C, dieną 7–11°C.
Sekmadienio, lapkričio 1-osios, naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali šiek tiek padulksnoti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis, dieną bus irgi miglota. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 1–5°C, dieną 6–9°C.
Pirmadienio, lapkričio 2-osios, naktį be lietaus, rytą ir dieną lietaus debesys, pradedant vakariniais rajonais plėsis tolyn per Lietuvą jau daugokai palaistys. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 0–4°C, pajūryje 5–7°C, dieną 6–9°C.
Antradienį, lapkričio 3 d. šiek tiek palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 3-7 m/s, pajūryje šiaurinių krypčių 5-10 m/s. Naktį 2-4°C, pajūryje 5-7°C, dieną 6-9°C.
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