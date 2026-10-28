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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija apie artimiausių dienų orus: „Bus nelabai gražu“

2026-10-28 18:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 18:00
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Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių orai. Artimiausią naktį irgi vyraus debesuotas dangus, lietaus tikimybė labai menka, tačiau vietomis suboluos nelabai tirštas rūkas. Diena irgi debesuota, kai kur labai nežymiai palašnos. Atrodo, tai bus šalies vakaruose.

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių orai. Artimiausią naktį irgi vyraus debesuotas dangus, lietaus tikimybė labai menka, tačiau vietomis suboluos nelabai tirštas rūkas. Diena irgi debesuota, kai kur labai nežymiai palašnos. Atrodo, tai bus šalies vakaruose.

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Visoje Europoje dabar nusistovėjo nešalti orai. Lietuvoje orai irgi bus nešalti, iš tiesų net šiltesni už klimatinę normą. Žemiausia temperatūra paryčiais bus 6–8, prie pat jūros apie 11 laipsnių, dieną temperatūra kils iki 10–12 laipsnių šilumos.

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„Kitaip tariant bus nelabai gražu, tačiau tikrai nešalta“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį ir dieną vyraus debesuotas dangus, pragiedruliai reti ir menki, naktį vietomis rūkas, šalies vakaruose kai kur palynos dieną. Oras naktį atvės iki 6–8 laipsnių, šalnų nenumatoma, dieną šils iki 10–12 laipsnių.

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Penktadienį didės ciklono įtaka. Dėl to vėl vyraus debesuoti orai, naktį vietomis, dieną daug kur negausiai palynos. Naktį vėl kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki 7–9, dieną vėl šils iki 10–12 laipsnių šilumos.

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Šeštadienį vietomis trumpai palis, lietus vėl negausus. Naktį atvės iki 6–8, dieną šils iki 9–11 laipsnių šilumos.

Maždaug tokie pat orai bus ir sekmadienį.

„Ką gi, galbūt ir bus ne taip gražu, kaip neseniai buvo, tačiau orai bus tikrai šilti“, – pridūrė N. Šulija.

Orai Europoje

 

Orus Europoje rytoj lems dvi didelės aukšto slėgio sritys. Žemam slėgiui vietos visai neliks.

Saulėta rytoj bus ties Šiaurės jūra ir jos apylinkėmis, taip pat rytuose, kitur dangų dengs įvairaus storio debesys.

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Vasariškai šilta bus tiktai Ispanijos pietuose, šilta pietuose, bet vyraus Europoje vidutiniškai šilti orai.

Romoje rytoj bus saulėta ir 19 laipsnių šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir taip pat 19, Panašūs orai ir Paryžiuje, čia šils iki 14, Londone šviesūs orai ir 15 laipsnių; Berlyne debesuota ir 12 laipsnių šilumos, Varšuvoje saulė pro debesis ir taip pat 12.

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