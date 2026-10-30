„Balsuokite už respublikonus, nes antraip...“: Trumpo rinkimų kampanijoje ant kortos – valstybės parama

„Tai didelis skirtumas, palyginti su tuo, jei skambintų Pyvis Hermanas“, – praėjusią savaitę Perio mieste Džordžijos valstijoje vykusiame rinkimų kampanijos renginyje sakė D. Trumpas, šiuo pašaipiu vardu pavadindamas J. Ossoffą. Per mitingą prezidentas suvaidino hipotetinę situaciją, kurioje J. Ossoffas skambina prašydamas lėšų savo valstijai, o D. Trumpas atsako: „Man visiškai nerūpi, ko jis nori.“
Šį mėnesį D. Trumpo nuo Šiaurės Karolinos iki Ohajo ir Kanzaso rengiamuose mitinguose ši tema nuolat kartojasi: prezidentas leidžia suprasti, kad jo administracija būtų gerokai mažiau linkusi padėti toms valstijoms, kuriose per artėjančius kadencijos vidurio rinkimus laimėtų demokratai.
Šiuos grasinimus D. Trumpas įterpia į savo kalbas, kuriose skelbia apie įvairias naudas – naujas investicijas į puslaidininkių gamybą, povandeninių laivų remonto centrą ir mažesnius tam tikros rūšies dyzelino prekybos apribojimus. Taip auditorijai pabrėžiama, kokią konkrečią naudą rinkėjams galėtų ir toliau teikti respublikonų kontroliuojama Vašingtono valdžia, jei po lapkričio rinkimų partija išsaugotų valdžią.
Tačiau prezidento pareiškimai, susiję su platesne politine strategija, grindžiama siekiu rinkimus susieti su savo asmeniu ir sutelkti konservatyvius rinkėjus, į politinę kovą įvėlė ir tas sritis, kurios tradiciškai buvo laikomos nepolitinėmis, pavyzdžiui, pagalbos teikimą nukentėjusiesiems nuo nelaimių ir išmokas veteranams.
„Šiai strategijai lemta žlugti – prezidentas, kuriam nepavyko, įžeidinėja ir grasina rinkėjams, tuo pat metu primindamas jiems, kad tai dėl jo viskas pabrango“, – reaguodamas į D. Trumpo pasisakymus Perio mitinge naujienų agentūrai AP sakė J. Ossoffas.
Paprašyti plačiau pakomentuoti tokius prezidento pareiškimus, Baltieji rūmai atsakė, kad D. Trumpas siekia išsaugoti respublikonų daugumą Kongrese, kad „galėtų toliau įgyvendinti savo sėkmingą ir sveiku protu pagrįstą darbotvarkę“.
Baltųjų rūmų atstovas Davisas Ingle'as paminėjo D. Trumpo politiką mokesčių, receptinių vaistų, imigracijos ir kitose srityse bei pridūrė.
„Demokratai aiškiai parodė neturintys jokios darbotvarkės, kuria siektų pagerinti Amerikos žmonių gyvenimą“, – pridūrė jis
Šiaurės Karolinos atvejis rodo, kad tokia strategija gali duoti priešingų rezultatų
Tačiau D. Trumpo remarkos, išsakytos kai kuriose svarbiose valstijose, dėl kurių vyksta rinkimų kova, pasirodė esančios naudingos demokratams.
2022 m. tuomečio prezidento Joe Bideno pasirašytas daug apimantis įstatymas dėl veteranų suteikė galimybę prašyti kompensacijos žmonėms, kurių sveikatos sutrikimai siejami su užterštu vandeniu Šiaurės Karolinoje esančioje Jūrų pėstininkų bazėje „Camp Lejeune“.
Šį mėnesį pasirodęs Šiaurės Karolinos Grinvilio mieste D. Trumpas paskelbė, kad nuo taršos bazėje „Camp Lejeune“ nukentėjusiems veteranams ir jų šeimų nariams jau išmokėta 1 mlrd. dolerių kompensacijų. Jis taip pat pareiškė nurodysiantis Teisingumo departamentui kuo greičiau išnagrinėti visus likusius pagrįstus reikalavimus – „jei laimėsime Atstovų Rūmus ir Senatą“.
„Taigi, jei nelaimėsime, pinigų nebus. O jei laimėsime, juos gausite“, – sakė D. Trumpas.
Vėliau Baltuosiuose rūmuose paklaustas apie šiuos žodžius D. Trumpas pareiškė, kad jei jo administracija nebevadovaus šaliai, „kažkam kitam teks spręsti“ nukentėjusiųjų iš bazės „Camp Lejeune“ reikalavimus, ir pridūrė negalintis kalbėti kitos administracijos vardu. Šiuos reikalavimus nagrinėja jo vadovaujamas Teisingumo departamentas.
Tai ne pirmas kartas, kai D. Trumpas panašiai pasisako Šiaurės Karolinoje, kur jo pasirinktam kandidatui į Senatą Michaelui Whatley sunkiai sekasi konkuruoti su gerai žinomu buvusiu gubernatoriumi demokratu Roy‘jumi Cooperiu.
Rugsėjį per mitingą Gastonijoje D. Trumpas pareiškė, kad Šiaurės Karolina vis dar laukia papildomų lėšų uragano „Helene“ padariniams likviduoti.
„Jei Michaelas pralaimės, aš jų nesiųsiu“, – pridūrė jis, nors iškart patikino juokavęs.
R. Cooperis D. Trumpo grasinimus dėl nukentėjusiųjų iš bazės „Camp Lejeune“ pavadino „įžeidžiančiais ir keliančiais nusivylimą“. Jo rinkimų štabas taip pat kritikavo M. Whatley už tai, kad šis nepasmerkė prezidento pareiškimų, mat vietos televizijos paklaustas apie prezidento žodžius, M. Whatley sakė, kad jam prioritetas – rūpintis nukentėjusiais veteranais ir jų šeimomis.
Tokie grasinimai papiktino Jill Steen Dilgard, kurios tėvas ir kiti artimieji tarnavo bazėje „Camp Lejeune“, o vėliau jiems buvo diagnozuotas vėžys ir kiti sveikatos sutrikimai.
Interviu naujienų agentūrai AP ji sakė, kad „visiškai nepriimtina“, jog prezidentas pagalbos JAV kariuomenėje tarnavusiems žmonėms teikimą sietų su kadencijos vidurio rinkimų rezultatais.
„Man nuo to pasidarė fiziškai bloga, tai mane tiesiog įsiutino, – sakė J. Steen Dilgard, padedanti ginti kitų nukentėjusiųjų iš bazės „Camp Lejeune“ ir jų šeimų interesus. – Jūs žaidžiate politinius žaidimus ir bandote papirkti žmones, kad jie balsuotų. Jau šimtai tūkstančių žmonių prarado gyvybes, šimtai tūkstančių kenčia, o daugeliui paskelbtas mirties nuosprendis.“
Trumpas Kanzase: nuo rinkimų priklausys sprendimas dėl etanolio
Per mitingus D. Trumpas dažnai skelbia apie konkrečioms valstijoms skirtas lengvatas ar paramą: nuo įsipareigojimo išsaugoti garais varomą šilumos tiekimo įmonę Ohajuje ir milijardinių investicijų į Montanos būsto paskolas per asociacijas „Fannie Mae“ bei „Freddie Mac“ iki malonės Aliaskos sunkvežimių vairuotojams, prisipažinusių pažeidus federalinius aplinkosaugos įstatymus.
Tačiau kartais jis nueina dar toliau.
Lankydamasis Kanzase, kur siekė paremti respublikonų senatorių Rogerį Marshallą, D. Trumpas susirinkusiesiems priminė suteikęs išimtį, pagal kurią laikinai leidžiama visus metus prekiauti E15 rūšies degalais – benzinu su etanolio priemaiša, kurio prekyba vasarą paprastai ribojama.
„Jei Rogeris Marshallas liks Senate, įteisinsime nuolatinę prekybą E15 degalais ištisus metus, – per mitingą Park Sityje sakė D. Trumpas. – Bet jei bus išrinktas Adamas Hamiltonas, aš to nedarysiu. Viskas. Darau tai tik dėl jo.“
Kongrese svarstomas įstatymo projektas, kuris leistų nuolat prekiauti E15 rūšies degalais ištisus metus, tačiau tokį sprendimą administracija taip pat gali priimti savo nuožiūra, suteikdamas laikinąsias Aplinkos apsaugos agentūros išimtis.
Atsakydamas į šiuos pareiškimus, A. Hamiltono rinkimų štabas D. Trumpo tiesiogiai nekritikavo, tačiau pareiškė, kad „Kanzaso gyventojai pavargo nuo sugadintos mūsų politikos, kurioje tarnavimas visuomenei paverčiamas priešingų komandų varžybomis“.
„Rogeris Marshallas Kongrese dirba jau dešimtį metų, tačiau taip ir nepasiekė, kad būtų įteisinta prekyba E15 degalais ištisus metus“, – sakė rinkimų kampanijos atstovas Tysonas Brody.
„Kai Adamas taps senatoriumi, jis bus pasirengęs bendradarbiauti su visais, įskaitant prezidentą D. Trumpą, kad pagaliau būtų įgyvendintas šis ir kiti svarbūs Kanzaso prioritetai“, – pridūrė jis.
Trumpas labiau linkęs padėti tiems, kurie jam patinka
Kitais atvejais prezidento grasinimai nepadėti demokratų valdomoms valstijoms atrodė labiau susiję ne su politika, o su asmeniniais santykiais.
Šį mėnesį Ohajo valstijos Vandalijos mieste D. Trumpas vėl kalbėjo apie tai, kaip valstijos respublikonų pareigūnai ragina jį skirti pagalbą nukentėjusiesiems nuo nelaimių.
„Kai esi prezidentas, turi daug galios valstijų atžvilgiu“, – pridūrė jis.
Jei laimėtų nuo Demokratų kandidatuojanti Amy Acton, „aš apie ją nieko nežinau“, aiškino D. Trumpas.
„Ji man niekada nepaskambins. Tikriausiai ir aš su ja nebendradarbiausiu taip pat. Tiesiog negali. Tokia jau žmogaus prigimtis. Bet tikriausiai jai nepadėsiu“, – postringavo jis.
A. Acton rinkimų kampanijos atstovė Addie Bullock atsakė, kad kandidatė „įsipareigojusi bendradarbiauti su visais – tiek demokratais, tiek respublikonais, – kad Ohajo dirbantiesiems gyvenimas būtų geresnis“.
Per mitingą Džordžijos valstijos Perio mieste D. Trumpas aiškiai parodė, kad nejuokauja grasindamas ignoruoti J. Ossoffo prašymus.
„Žmonės nesupranta, kaip tai svarbu. Ir tikriausiai neturėčiau to sakyti, nes jie pasakys: „Taip nedera“, – kalbėjo D. Trumpas, aiškindamas, kad labai svarbu, „kai tau skambina žmonės, kurie tau patinka, o ne tie, kurių negali pakęsti“.
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