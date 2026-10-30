Trumpas įsiuto ant žurnalisto: išvadino jį „šlykščiu“ ir pasiūlė „pasirūpinti fizine forma“

D. Trumpas žurnalistams pareiškė, kad nejaučia „poreikio vykti į Kanzasą“ – Vidurio Vakarų valstiją, kurioje jo partijos bendražygis respublikonas senatorius Rogeris Marshallas dalyvauja netikėtai įtemptoje rinkimų kovoje su savo varžovu demokratu Adamu Hamiltonu.
„Jam sekasi labai gerai“, – apie R. Marshallą sakė D. Trumpas.
Tuo metu vienas žurnalistas pasiteiravo, ar kelionės atšaukimas nėra susijęs su prezidento sveikatos būkle ir nuovargiu. Į tokį klausimą D. Trumpas reagavo itin piktai – pavadino žurnalistą „šlykščiu“ ir pareiškė, kad jo sveikata su šiuo sprendimu niekaip nesusijusi.
„Priežastis ta, kad nemanau, jog būtina vykti į Kanzasą. Rytoj skrendu į Floridą“, – sakė jis.
D. Trumpas pabrėžė, kad „jaučiasi puikiai“, o žurnalistą užsipuolė įžeidžiančiais komentarais.
JAV prezidentas pavadino jį „šlykščiu“ ir patarė „pasirūpinti fizine forma“, nes šis esą „atrodo siaubingai“.
Trumpo skandalas su Obama
Buvęs JAV prezidentas Barackas Obama griežtai sukritikavo Donaldą Trumpą, jo veiksmus pavadinęs „tokiu nekompetentingumu, kokio šiais laikais dar nebuvo matyti“.
B. Obama antrąją JAV prezidento kadenciją apibūdino kaip „dvejus chaoso, žiaurumo ir korupcijos metus“. Jis pareiškė, kad D. Trumpas „pavertė Baltuosius rūmus Saddamo Husseino rezidencija“.
Atsakydamas į kritiką, D. Trumpas užsipuolė B. Obamą, apkaltino jį žlugusia politika Irano atžvilgiu ir prognozavo demokratų pralaimėjimą.
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