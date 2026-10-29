Iraną pasiekė J. D. Vance`o laiškas: kas jame?

Naujienų agentūra „Tasnim“ informavo, kad „Iranas gavo laišką, tačiau į jį dar neatsakė“, o naujienų agentūra „Fars“ paskelbė panašią informaciją, remdamasi „su šiuo klausimu susipažinusiu šaltiniu“.
Žiniasklaida: Iranas gavo JAV viceprezidento laišką, tačiau į jį dar neatsakė
„The Wall Street Journal“ trečiadienį pranešė, kad J. D. Vance‘as išsiuntė laišką Irano saugumo vadovui Mohsenui Rezaei JAV prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, siekdamas atnaujinti derybas ir užkirsti kelią naujiems JAV smūgiams.
Šiame laiške ir vėlesniuose JAV bei Irano pareigūnų kontaktuose daugiausia dėmesio buvo skiriama galimiems derybų pagrindams, o ne konkrečioms taikos susitarimo sąlygoms, skelbė laikraštis.
Karas prasidėjo vasario 28 d., kai JAV ir Izraelis sudavė smūgius Iranui, per kuriuos žuvo buvęs aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei ir aukšto rango kariuomenės vadai.
Iranas atsakė atakomis prieš Izraelį ir JAV objektus regione bei įvedė laivybos apribojimus Hormuzo sąsiauryje, kuriuo paprastai gabenama apie penktadalis pasaulyje suvartojamos naftos.
Jungtinės Valstijos taip pat įvedė Irano uostų blokadą.
Apie korespondenciją pranešta diplomatinėms pastangoms užbaigti karą dar nepadėjus sudaryti ilgalaikio susitarimo.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi trečiadienį pareiškė, kad Teheranas kartu su tarpininkais, daugiausia Kataru ir Pakistanu, aptaria planą, kaip užbaigti karą ir vėl atverti sąsiaurį.
Teheranas reikalauja, kad Vašingtonas įvykdytų septynias jo nustatytas sąsiaurio atvėrimo sąlygas.
Tarp šių sąlygų – paliaubos visuose Artimuosiuose Rytuose, Irano turto įšaldymo panaikinimas užsienyje, sankcijų šalies naftos sektoriui atšaukimas ir JAV jūrų blokados nutraukimas.
„Tasnim“ pranešė, kad „bet kokia pozicija, kuri kenkia šiems Irano nustatytiems tvirtiems pagrindams, yra nepriimtina“.
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