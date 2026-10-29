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Žinomam lietuviui išvykus į pavojingąjį Iraną – ekspertė rėžė be užuolankų: „Jaučiasi nemirtingi“

2026-10-29 16:09 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-29 16:09
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Irane sulaikius dvi lietuves, dėmesio sulaukė ir žinomo keliautojo Manto Bertulio socialiniuose tinkluose paskelbta žinia apie kelionę į šią šalį. Toks jo sprendimas sulaukė kritikos, o ekspertė įspėja, kad dėl įtemptos saugumo situacijos šiuo metu kelionių į Iraną geriau vengti.

Irane sulaikius dvi lietuves, dėmesio sulaukė ir žinomo keliautojo Manto Bertulio socialiniuose tinkluose paskelbta žinia apie kelionę į šią šalį. Toks jo sprendimas sulaukė kritikos, o ekspertė įspėja, kad dėl įtemptos saugumo situacijos šiuo metu kelionių į Iraną geriau vengti.

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Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo Artimųjų Rytų kultūros antropologė, iranistė dr. Dalia Sabaliauskienė ir Irane dingusios Daivos Zakažauskaitės sesuo Rūta Korsakienė.

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Iraniečių pagalba

Ką girdite apie vietos gyventojų bendradarbiavimą su žmonėmis, kurių artimieji yra dingę? Atrodo, kad vietiniai aktyviai įsitraukia ir stengiasi padėti. Kaip galėtumėte tai pakomentuoti?

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D. Sabaliauskienė: Čia galbūt ir atsiskleidžia Irano žmonių bendruomeniškumas ir geranoriškumas, nes tai yra tikrai be galo draugiška, labai intelektuali tauta. Tačiau reikėtų viską atskirti nuo režimo, ar ne?

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Ta visuomenė, su kuria žmogus susiduria gatvėje, tikrai yra paslaugi, ir jie darys viską, kad tik padėtų į bėdą papuolusiam turistui. Šiuo atveju toks jų elgesys tikrai nestebina, o džiugina ir dar kartą patvirtina, kad dauguma jų yra geranoriški, išsilavinę ir protingi žmonės, kurie tikrai gali padėti.

Tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį ir į bendravimo kultūrą, kadangi tai vis tiek mums ganėtinai tolima šalis. Jie turi savus bendravimo kodus, kurių galbūt reikėtų labiau paisyti, taip pat atsižvelgti į visą aplinką, kultūrinį kontekstą.

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Norėčiau perspėti tuos, kurie ruošiasi keliauti arba keliauja po Iraną, labiau paisyti vietos taisyklių. Tuomet yra daug mažiau galimybių pakliūti į bėdą.

Kaip atrodo gyvenimas Irane?

Jūs ir anksčiau laidoje bei žiniasklaidoje minėjote, kad pati gyvenote Irane ir ten vykdėte tyrimus. Galbūt galėtumėte pasidalyti savo patirtimi, kokia nors istorija apie saugumą, darbą ir gyvenimą šioje šalyje?

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D. Sabaliauskienė: Matote, aš keliavau ne karo metu, tai buvo prieš visus pastaruosius įvykius. Mano atveju padėtis buvo tikrai daug ramesnė ir saugumo institucijos bent jau taip akivaizdžiai nedirbo.

Patys iraniečiai labai pagelbėjo atliekant mano tyrimus, suteikė daug informacijos. Mano kultūriniai tyrimai yra būtent apie jų kultūrinę tapatybę, bendravimo „taarof“ kultūrą ir elgesio modelius, kaip jie taikomi šiuolaikiniame Teherane, būtent tarp jaunimo.

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Patys žmonės yra be galo mieli, draugiški ir tikrai visuomet linkę pagelbėti. Pati buvau pakliuvusi į keletą situacijų, kai reikėjo spręsti problemas dėl dokumentų ar kitus klausimus su institucijomis. Mane netgi lydėdavo vietiniai, kurie tikrai geranoriškai padėdavo ir suteikdavo visą reikalingą informaciją.

Kokių prevencinių priemonių reikia imtis keliaujant į tokis šalis?

Galbūt turėtumėte kokį nors patarimą žmonėms, kurių artimieji ketina keliauti į tokias šalis? Kokių prevencinių priemonių reikėtų imtis, į kokias institucijas kreiptis?

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R. Korsakienė: Nežinau, žinokite, aš nekeliauju į tokias šalis. Net nežinau, ką atsakyti tokiems žmonėms. Siūlyčiau geriau įsivertinti šalį, į kurią keliauja. Aš kelionėms renkuosi visai kitokias šalis negu mano sesuo, tai gal reikėtų pargabenti ją čia, kad ji iš savo patirties pasakytų, ką daryti ir ko nedaryti.

Aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, ką pasakyti žmonėms, kurie dabar ruošiasi keliauti į tokias šalis. Gal tiesiog palikite visiems artimiesiems, draugams kontaktus, kelionės planą, kur ketinate keliauti, kada ketinate atkeliauti, viešbučių adresus, telefoninius kontaktus, gidų kontaktus, jeigu jais išvis galima pasitikėti.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Gal tiesiog tokius savo atliktus namų darbus palikite artimiesiems. O šiaip dabartinėje situacijoje tikriausiai sakyčiau, kad nekeliaukite.

Mantas Bertulis paskelbė apie kelionę į Iraną

Neseniai vienas žymus lietuvis socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė besiruošiantis keliauti į Iraną. Nežinia, ar jis jau ten nukeliavo, tačiau socialiniuose tinkluose dėl tokio sprendimo sulaukė daug kritikos. Ypač dabar, kai girdime šią istoriją ir matome, kas vyksta dėl karo. Kaip vertintumėte tokį sprendimą šiuo metu keliauti į Iraną?

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D. Sabaliauskienė: Na, keliautojai dažnai jaučiasi nemirtingi ir tarsi jų tos aplinkybės atskirose šalyse neliečia. Tačiau Užsienio reikalų ministerija siūlo galimybę savo sistemoje užsiregistruoti, nurodyti, kur vyksti, į kokią šalį.

 

Galima pateikti duomenis iš anksto. Nežinau, kiek tai oficialiai padėtų, bet yra tokia galimybė. Gal geriau būtų šiuo metu vengti kelionių į Iraną. Apskritai regione nėra saugu, o ypač Irane, kuris kariauja.

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Jeigu matėte, neseniai Teherane buvo rengiamos instaliacijos, performansai, kur aktorius, apsirengęs kaip Trumpas, buvo uždarytas už grotų ir labai aukštai pakeltas virš aikštės. Visi juokėsi, filmavo.

Tai buvo tarsi Vakarų simbolio, uždaryto už grotų, parodija. Kokią žinutę tai siunčia Vakarams, ar ne? Tiesiog galbūt reikėtų šiuo metu susilaikyti nuo kelionių.

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