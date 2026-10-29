Daugiau nei 2 savaites Irane dingusios lietuvės sesuo – apie lemtingus skambučius ir skaudžią tiesą

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Artimųjų Rytų kultūros antropologė, iranistė dr. Dalia Sabaliauskienė ir Irane dingusios Daivos Zakažauskaitės sesuo Rūta Korsakienė.
Kaip reagavo Užsienio reikalų ministerija?
Ar girdėjote, kad Užsienio reikalų ministerija vakar pranešė sieksianti, jog kitos šalies konsulinis pareigūnas nuvyktų aplankyti sulaikytų lietuvių? Gal ministerija su jumis dėl to buvo susisiekusi?
R. Korsakienė: Ne, Užsienio reikalų ministerija nieko apie tai nėra sakiusi, jokios informacijos nepateikė.
Kalbant apie institucijų reakciją, ką tokiais atvejais gali padaryti valstybės institucijos ir tarptautinės organizacijos, kai keliautojas nuvyksta į kitą šalį ir ten yra sulaikomas bei įkalinamas?
D. Sabaliauskienė: Situaciją išspręsti būtų šiek tiek lengviau, jeigu turėtume bent jau ambasadą Irane. Tačiau kadangi jos nėra, tenka pasitelkti kitus kanalus. Iš esmės yra atlikti moksliniai tyrimai, kurių tikslas buvo apskaičiuoti, kiek vidutiniškai laiko sulaikyti užsieniečiai yra laikomi nelaisvėje. Vidurkis buvo 19 mėnesių.
Tai reiškia, kad toks yra vidutinis sulaikymo laikotarpis, po kurio žmonės dažniausiai paleidžiami. Tačiau yra ir tokių atvejų, kai žmonės nuteisiami. Pavyzdžiui, dabar yra atvejis su britų pora, kuri buvo sulaikyta ir nuteista kalėti, berods, bent 10 metų.
Iš esmės visos šios situacijos sprendimas yra labai sudėtingas. Ir tai ne tik Lietuvos atvejis, bet problema, su kuria susiduriama visame pasaulyje. Dėl to daugelio šalių ambasados ir užsienio reikalų ministerijos nurodo nevykti į Iraną, nes tai yra pernelyg pavojinga.
Net ir Jungtinės Karalystės ambasada yra pateikusi daugybę atvejų, kai jos piliečiai buvo sulaikyti, o vėliau reikėjo įdėti labai daug pastangų, kad juos pavyktų išlaisvinti. Todėl tiesiog reikėtų vengti kelionių į šią šalį.
Ar šiuo atveju vienintelis būdas padėti sulaikytoms lietuvėms yra diplomatiniai kanalai? Kaip vertinate dabartines institucijų pastangas ir viešojoje erdvėje girdimas kalbas apie garbės konsulų įtraukimą?
D. Sabaliauskienė: Tikiu, kad ir sulaikytųjų artimieji įdėjo didžiulį indėlį sprendžiant šią situaciją, nes priešingu atveju galbūt apie šį atvejį būtų kalbama dar mažiau. Man pačiai teko su tuo susidurti, kadangi atlikau tyrimus Irane. Buvo laikotarpis, kai turėjau praleisti šiek tiek laiko be dokumentų. Esmė ta, kad žmogus tokioje situacijoje visus klausimus turi spręsti pats, nes pagalbos nėra. Nėra konsulo, nėra ambasados, nėra jokio diplomato.
Mano atveju vykau per universitetą, tačiau ir tokių institucijų galimybės yra labai ribotos. Kaip jau minėjau, naujausiais duomenimis, dabar sulaikomi net ir žmogaus teisių organizacijų atstovai. Taigi tie kanalai yra labai riboti.
Jeigu dabar pažiūrėtume, aukščiausiasis Irano lyderis taip ir nesirodo viešumoje. Užvakar Teherane vyko Mekos pakto šalių susitikimas, į kurį atvyko valstybių atstovai, prezidentai ir kiti valdantieji asmenys.
Tačiau Irane juos pasitiko ne aukščiausiasis lyderis, ne prezidentas, o saugumo vadas. Tai daug ką pasako. Jeigu šalį šiuo metu valdo generolai, būtent Revoliucinės gvardijos generolai, manyčiau, tai dar labiau apsunkina padėtį.
Artimųjų pastangos ieškant lietuvių ir iraniečių pagalba
Kadangi jau pradėjome kalbėti apie artimųjų pastangas surasti sulaikytas lietuves, gal galėtumėte plačiau papasakoti apie visą šį procesą? Su kuo teko bendrauti, kiek laiko užtruko bendravimas su Lietuvos institucijomis ir kas dar jums padėjo ieškoti informacijos?
R. Korsakienė: Viskas prasidėjo nuo to, kad tris dienas negalėjau susisiekti su savo seserimi. Tuomet pati kreipiausi į viešbutį, kuriame jos buvo apsistojusios, į Turkijos ambasadą ir konsulą, kurio kontaktus radau. Tai buvo penktadienis, spalio 16 diena. Kitą dieną Lietuvoje kreipiausi ir į Lietuvos policiją. Kadangi buvo savaitgalis, niekas su manimi nesusisiekė.
Pirmadienį, 11 valandą, pati skambinau į Turkijos ambasadą. Bandžiau išsiaiškinti, kokia situacija, kur yra mano sesuo su drauge. Turkijos ambasadoje atsiliepęs žmogus pasakė: „Pabandysime išsiaiškinti, siųsime konsulą.“ Jie siuntė konsulą kelis kartus, tačiau jokio atsakymo negavo.
Kitą dieną vėl skambinau į Turkijos ambasadą. Ryte man pasakė: „Šiandien vėl siunčiame žmogų ir bandysime išsiaiškinti, kas vyksta.“ Tą patį antradienį, praėjus kelioms valandoms, apie pietus, man paskambino iš Turkijos ambasados ir informavo, kad rado mano seserį su drauge ir kad jos yra sulaikytos.
Tačiau ši informacija buvo perduota tik žodžiu. Ji buvo perduota kancleriui, o jis ją perdavė Turkijos ambasadai. Jokio raštiško patvirtinimo jis negavo. Pati dar kreipiausi į Užsienio reikalų ministeriją, rašiau Interpolui ir bandžiau ieškoti kitų kontaktų, žmonių, kurie galėtų padėti gauti papildomos informacijos.
Antradienį, spalio 20 dieną, pasirodė straipsniai apie tai, kad ieškomos Lietuvos pilietės. Tuomet į mane pradėjo kreiptis daugybė žmonių, ypač vietinių iraniečių, kurie labai norėjo padėti.
Jie stengėsi per savo kontaktus surasti aukštesnio rango pareigūnų, kurie galėtų pasidomėti šia situacija ir išsiaiškinti, kas atsitiko bei kur iš tikrųjų yra mano sesuo. Iš Lietuvos institucijų vis dar neturėjau jokio atsakymo. Kol šios temos nepajudino patys žurnalistai, net Užsienio reikalų ministerija su manimi nesusisiekė.
Berods, tik ketvirtadienį ar penktadienį gavau labai abstraktų laišką, kad jie daro viską, ką gali, labai užjaučia. Tačiau tas laiškas buvo beveik kaip automatinis atsakymas, tarsi visiems siunčiamas vienodas tekstas. Taigi beveik visą savaitę iš institucijų apskritai negavau jokio konkretaus atsakymo.
Kaip suprantu, jūs pati įdėjote labai daug pastangų ieškodama sesers, o prie paieškų aktyviai prisidėjo ir su jumis susisiekę vietiniai gyventojai?
R. Korsakienė: Taip, esu labai dėkinga vietiniams iraniečiams, nes jie vieni per kitus perdavė man informaciją. Taip sužinojau tikrai labai daug. Pavyzdžiui, sužinojau miestą, į kurį jos buvo pervežtos. Sužinojau, kaip iš tikrųjų viskas įvyko, kas atsitiko ir panašiai.
Visą šią informaciją šeštadienį pati perdaviau Užsienio reikalų ministerijai. Tiesiog prašiau, kad jie patikrintų, ar visa mano gauta informacija yra teisinga. Tik dar po trijų dienų jie galėjo raštiškai patvirtinti, kad viskas, ką pateikiau šeštadienį, yra tiesa.
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