Nusipirkusi kelionę į Turkijos 5 žvaigždučių viešbutį Katažina pakraupo, kai atskrido: „Vaizdas pykina“

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „TURCJA 2026/2027“ savo patirtimi pasidalijo lenkė, atostogaujanti viename Konaklio kurorte Turkijoje. Moteris nusprendė perspėti kitus keliautojus dėl, jos teigimu, itin prastų sąlygų viešbutyje, kuris siūlomas vienos didelės Lenkijos kelionių organizatorės kataloge, rašoma fakt.pl.
„Nešvara, dvokas, o maistas siaubingas“
Turistė neslėpė nusivylimo viešbučiu, kuris reklamuojamas kaip penkių žvaigždučių.
„Viešbutis parduodamas kaip penkių žvaigždučių. Žinoma, suprantu, kad penkios žvaigždutės Turkijoje nėra tas pats, kas Europoje, tačiau jei šis viešbutis vertas dviejų žvaigždučių, tai ir taip būtų daug“, – rašė ji.
Pasak moters, didžiausią nusivylimą sukėlė maistas. „Nešvara, dvokas, siaubingas maistas ir monotoniškas“, – skundėsi turistė.
Ji teigė, kad mėsos patiekalai viešbutyje patiekiami retai, o pasirodę greitai dingsta nuo stalų.
„Mėsa pietų metu čia yra tikra šventė – jei jos atsiranda, per dešimt minučių nieko nebelieka“, – rašė ji.
Vyras atostogas leidžia lovoje
Situaciją dar labiau apsunkina tai, kad moteris laukiasi kūdikio. Dėl abejonių maisto kokybe ji nusprendė viešbutyje tiekiamos mėsos apskritai nevalgyti.
„Mano vyras šiandien atostogas leidžia gulėdamas lovoje ir vemdamas. Esu nėščia, todėl šiame viešbutyje visiškai atsisakiau valgyti mėsą“, – teigė turistė.
Moters priekaištai susiję ne tik su maistu. Ji taip pat skundėsi kambario būkle.
„Kambaryje jaučiamas pelėsio kvapas, ant sienų – drėgmės dėmės, o internetas kambaryje dar ir mokamas“, – vardijo ji.
Prie įrašo turistė pridėjo nuotraukas, kuriose matyti nešvarus metalinis šiukšlių kibiras, sienų pažeidimai bei dėmės, taip pat viešbučio teritorijos vaizdai.
Tarp svečių sklando gandai
Moteris pasidalijo ir tarp viešbučio svečių sklindančiais gandais apie objekto ateitį. Vis dėlto ji pabrėžė, kad tai nėra patvirtinta informacija.
„Sklando kalbos, kad viešbutis jau parduotas ir dabar tiesiog stengiamasi sunaudoti viską, kas liko sandėliuose ir užsilikę virtuvėje“, – rašė ji.
Turistė neslėpė, kad atostogos jai tapo dideliu nusivylimu ir ji mielai jas baigtų anksčiau laiko.
„Mums liko dar trys dienos viešbutyje ir, jei atvirai, aš jau norėčiau grįžti namo“, – apibendrino ji.
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