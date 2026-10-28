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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvykęs į Iraną, kur sulaikytos 2 lietuvės, garsus vyras atkirto kritikams: „Gaila...“

2026-10-28 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 13:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neseniai Lietuvą apskriejo žinios apie Irane sulaikytas lietuves. Be to, Iranas yra įtrauktas į šalių, kuriose galioja griežčiausias saugumo įspėjimas, sąrašą, todėl Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) griežtai nerekomenduoja ten vykti. Nepaisant to, turinio kūrėjas ir prodiuseris Mantas Bertulis ryžosi ten keliauti, o apie tai pranešęs sulaukė daug kritikos. 

Neseniai Lietuvą apskriejo žinios apie Irane sulaikytas lietuves. Be to, Iranas yra įtrauktas į šalių, kuriose galioja griežčiausias saugumo įspėjimas, sąrašą, todėl Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) griežtai nerekomenduoja ten vykti. Nepaisant to, turinio kūrėjas ir prodiuseris Mantas Bertulis ryžosi ten keliauti, o apie tai pranešęs sulaukė daug kritikos. 

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Socialiniame tinkle „Facebook“ M. Bertulis paviešino įrašą, kuriame atsakė visiems, kritikuojantiems jo kelionę į Iraną. 

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Mantas Bertulis nutraukė tylą

„Kad sulauksiu daug nepasitenkinimo, tai kažkaip buvau tam pasiruošęs, bet gal ne tokiam nelogiškam. Tai noriu šiek tiek pakomentuoti šį savo sprendimą.

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Šiaip įdomu nuo kada mes pradėjome smerkti žmones dėl jų hobių ar amato pasirinkimo. Taip, faktas, vieni jų yra rizikingesni, kiti – ne. Ar mes taip pat kritikuojame alpinistus, sky diverius, lenktyninkus, nardytojus ar dar kokių pavojingų specialybių atstovus? Greičiausiai ne. Aš esu jau daug metų keliautojas ir net galėčiau sakyti profesionalus. Vienas labiausiai patyrusių Lietuvoje. Neseniai net savo kelionių gidą išleidau, kur sudėjau didelę dalį savo 14 metų keliavimo patirties. Tai mano ir hobis, ir darbas tuo pačiu. Aš iš to duoną valgau ir apie tai svajojau labai seniai.

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Tarp 193 pasaulio valstybių, deja, yra ir ne tokių draugiškų mums ar saugių, o mano vienas pagrindinis gyvenimo tikslas yra apkeliauti jas visas. Atsiprašau, jog išsikėliau tokius tikslus, kurie nepatinka jums. Kad ir kaip būtų keista, visgi tai yra mano gyvenimo tikslai, ne jūsų. Tad ateityje man dar teks įkelti koją į ne vieną daug pavojingesnę teritoriją nei Iranas. Tokios šalys kaip Haitis, Sudanas, Malis, Čadas ar net Papua Naujoji Gvinėja, manau, yra kur kas pavojingesnės kryptys.

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Ir aš nesu naujokas tame. Keista, kad man dalina patarimus kažkokios tetos iš Balbieriškio, kur geriausiu atveju išvyksta paatostogauti į Egiptą kartą per metus. Juk aš neaiškinu mechanikui kaip keisti padangas ar dizaineriui kaip siūti rūbus. Lietuvoje kelionės vis dar yra asocijuojamos su poilsiu ar atostogom. Gal pagaliau metas suprasti, jog yra ir ekstemalesnių kelionių mėgėjų. Vienas mano mėgstamiausių YouTube kūrėjų yra kanalas pavadinimu Indigo Traveller. Bičas kaip tik vien tik renkasi kryptis su aštriu prieskoniu ir tai yra jo pašaukimas.

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Greičiausiai mano kelionė į Iraną nebūtų taip surezonavusi, jeigu ne tų dviejų merginų sulaikymas. Ir man labai gaila, jog joms taip nutiko, bet kuo tai susiję su manimi? Mano kelionė į Iraną suplanuota prieš 2-3 mėnesius. Tai dabar, jeigu kažkokie lietuviai kažkur prisidirba (aš net nežinau ką jos padarė), tai ir aš turiu pagal tai keisti savo kelionės planus? Plius moterims ten dar kitaip yra.

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Aš tai darau pilnai suprasdamas bei prisiimdamas visas rizikas. Iš savo asmeninių pinigų. Net žinodamas faktą, kad jeigu kažkas man atsitiks, tai būsiu didžiausias klounas ant Lietuvos. Gal net už Žemaitaitį didesnis.

Kalbant apie URM rekomendacijas, tai jeigu klausyčiau jų, nebūčiau turbūt net pusės valstybių apkeliavęs. Atsimenu, kai su Remiu Retro varėm į Jamaiką, ten irgi buvo berods raudonas įspėjimas apie tai, kad reikėtų susilaikyti nuo kelionių į šią šalį. O mes ten taip gerai praleidome laiką, kad iki šiol kiekvieną kartą tą iškylą prisimename.

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Nenuvertinu URM darbo, gink Dieve, tos rekomendacijos turi būti, bet kiekvienas asmeniškai jas turi įsivertinti, pagal savo kiaušų ar kvailumo dydį. Nežinau kurie iš šitų dviejų dalykų pas mane didesni. Bet tokiu atveju tada nereikėtų ir į Ukrainą keliauti, nes ten taip pat rašoma „nedelsiant išvykti iš šalies“.

Šiaip suprantu, jog gal iš išorės atrodau kaip koks lengvabūdis durnelis, darantis belenką, siekiantis kažkokio pigaus dėmesio ar nesuprasdamas realios situacijas. Tebūnie. Bet aš tiesiog kasdien imu iš gyvenimo viską, darau tai ką myliu ir kas mane daro laimingu, tuo pačiu iš to uždirbu pinigus bei su didžiausiu malonumu savo sekėjams rodau tą margąjį pasaulį, kad ir koks jis būtų įvairialypis“, – rašė M. Bertulis.

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Išvyko į Iraną

Socialiniame tinkle „Facebook“ nurodęs, kad iš Turkijos keliauja į Iraną, M. Bertulis sulaukė prieštaringų vertinimų. 

Komentatoriai linkėjo sėkmingos kelionės, bet nepamiršto atkreipti dėmesį į pavojus:

„Išprotėjęs...“

„Atsargiai tu ten. Sėkmės.“

„Linkiu sėkmingai grįžti.“

„Nešk kudašių iš ten greičiau... Uždarys, nė šuo nesulos.“

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Bertuliu, šis patikino, kad išties išvyko į Iraną: „Tiesa. Tiesiog norėjau jubiliejinei 100-ąjai valstybei aplankyti kažką ypatingo. 

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Viešai girdimi dalykai apie Iraną negąsdina, nes jeigu remčiausi tik antraštėmis naujienų portalų, daug kur būčiau nenukeliavęs ir daug ko nepamatęs, nepatyręs. Esu labiau linkęs įsitikinti savo kailiu bei pamatyti savo akimis.“

Naujausia žinia apie Irane sulaikytas lietuves

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai Lietuvą sukrėtė žinia apie Irane sulaikytas lietuves.

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Primename, kaip rašė ELTA, URM sieks, kad kitos Europos Sąjungos (ES) šalies konsulinis pareigūnas nuvyktų aplankyti Irane sulaikytų Lietuvos piliečių, sako URM kanclerė Aistė Stakėnienė.

„Neturėjome dar kontakto kol kas su pilietėmis, bet siekiame, kad būtų kuo greičiau“, – antradienį žurnalistams sakė A. Stakėnienė, komentuodama URM gautą informaciją apie moterų sulaikymą.

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Pasak jos, konsulinio vizito metu būtų siekiama išsiaiškinti moterų laikymo sąlygas, sveikatos būklę, ar joms suteikta teisinė pagalba, vertimo paslaugos ir ar reikalingi medikamentai.

„Galvojame, kas artima galėtų tai daryti, tai vis tiek tikriausiai bus Europos Sąjungos šalies konsulinis pareigūnas. Ne Lietuvos garbės konsulas šiuo atveju“, – teigė URM kanclerė.

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A. Stakėnienė pabrėžė, kad konsulinės pagalbos galimybės Irane yra itin ribotos, todėl padėti Lietuvos pilietėms nebus lengva.

„Tikrai nebus lengva, bet mes dedame visas pastangas, kad Lietuvos pilietės atsirastų čia pas mus Lietuvoje“, – sakė ji.

(9 nuotr.)
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Paaiškėjo sulaikymo data

„Oficialiuose dokumentuose, kuriuos mes gavome, parašyta, kad lietuvės sulaikytos spalio 15 dieną. Ir labai maža frazė apie aplinkybes, bet mes tikrai negalime jų komentuoti. Ir neverta apie tai diskutuoti, nes paskui pakenksime pačioms pilietėms. Dėl to spekuliuoti kuo mažiau reikėtų“, – lrt.portalui patvirtino A. Stakėnienė.

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URM kanclerė taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos rekomendacijas keliautojams. Iranas patenka tarp dešimties valstybių, į kurias Lietuvos piliečiams rekomenduojama nevykti, o jau esantiems šalyje – nedelsiant išvykti. Pasak jos, Vakarų šalių piliečiams Irane kyla didesnis pavojus nei kitų valstybių piliečiams.

Antradienį URM pranešė gavusi oficialios informacijos iš Irano apie Lietuvos piliečių sulaikymą. Anksčiau A. Stakėnienė LRT radijui teigė, kad kol kas nėra žinoma, dėl kokių priežasčių moterys galėjo būti sulaikytos.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad ieškomos moterys – Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.). Jos spalio 7 dieną iš Lietuvos skrido į Turkiją, o iš jos – į Iraną.

Moterų artimieji su jomis negalėjo susisiekti nuo spalio 11 dienos.

Radijas Internetu

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Kowno
Kowno
2026-10-28 13:12
Konkretus glušas
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