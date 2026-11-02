Donaldo Trumpo administracija siekia, kad būtų atmesti 20 tūkst. paštu atsiųstų balsavimo biuletenių

Šis skubus apeliacinis skundas buvo pateiktas po to, kai apeliacinis teismas atmetė prašymą atmesti apie 20 tūkst. biuletenių, kuriuos pateikė asmenys, kuriuos federalinė vyriausybė įtaria esant ne piliečiais.
Federalinė vyriausybė teigia, kad šie balsavimo biuleteniai neturėtų būti skaičiuojami, kol nebus patikrintas rinkėjų statusas. Kalifornijos pareigūnai mano, kad sąrašas yra labai nepatikimas ir greičiausiai jame yra daug žmonių, kurie yra JAV piliečiai.
Trumpo administracija siekia, kad būtų atmesti 20 tūkst. paštu atsiųstų balsavimo biuletenių
Respublikonų D. Trumpo administracija šiais metais prioritetą teikia ne piliečių rinkėjų identifikavimui, nors tokie atvejai yra reti.
Apygardos teismo teisėjas kategoriškai atmetė Teisingumo departamento prašymą ir įspėjo, kad toks reikalavimas gali atimti piliečių balsavimo teisę lapkričio 3 d. vyksiančiuose Kongreso kontrolę lemsiančiuose vidurio kadencijos rinkimuose.
Teisingumo departamentas paprašė Aukščiausiojo Teismo išduoti „ribotą teismo įsakymą“, kuris įpareigotų Kaliforniją „nustoti maišyti įtariamus neteisėtus balsavimo biuletenius su teisėtais“, kol skundas dar nagrinėjamas.
Kalifornijoje, kurioje daugiausia žmonių palaiko demokratus, balsavimas vyksta nuo spalio pradžios. Visiems maždaug 23 milijonams registruotų valstijos rinkėjų balsavimo biuleteniai išsiunčiami paštu. Jau suskaičiuota šimtai tūkstančių balsavimo biuletenių.
Žemesnės instancijos teismai pritarė valstijos pozicijai, o vienas apygardos teisėjas įspėjo, kad balsavimo biuletenių atskyrimas „sukeltų sumaištį“ vidurio kadencijos rinkimuose ir pakenktų pasitikėjimui demokratiniu procesu.
„Jei vykdomoji valdžia gali atmesti balsus ir kelti grėsmę vykstantiems rinkimams remdamasi neįrodytomis prielaidomis, tuomet mūsų demokratijai gresia pavojus“, – rašė JAV apygardos teisėjas Deividas O. Karteris, kurį paskyrė demokratas prezidentas Billas Clintonas.
Teisingumo departamentas siekė, kad byla būtų nagrinėjama skubiai, tačiau kreipimasis į apeliacinį teismą, prašant nagrinėti skundą greičiau, buvo nesėkmingas.
D. Trumpo administracija pasiekė keletą pergalių skubos tvarka nagrinėjamose apeliacinėse bylose Aukščiausiajame Teisme, tačiau teisėjai anksčiau atmetė prezidento siekį apriboti balsavimą paštu prieš vidurio kadencijos rinkimus.
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