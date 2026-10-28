Savivaldos rinkimuose nori dalyvauti 18 partijų, 40 komitetų ir trys save išsikėlę kandidatai

Trečiadienis yra paskutinė diena, kai buvo galima užsiregistruoti tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimų dalyviais.
Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais – nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys – negalės dalyvauti rinkimuose.
Be to, tik įregistruoti politinės kampanijos dalyviai gali priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl politinės kampanijos išlaidų.
Visi užsiregistravusieji nuo trečiadienio jau gali pradėti teikti pareiškinius dokumentus.
Anot VRK, pirmieji tai padarė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Jie kelia kandidatų sąrašus 58 Lietuvos savivaldybėse – visose, išskyrus Šalčininkų rajoną ir Visaginą.
Partijų pareiškinius dokumentus VRK priims iki gruodžio 7 dienos. Politiniai komitetai ir kandidatai dokumentus privalo teikti savivaldybių rinkimų komisijoms. Jiems nustatytas terminas – iki gruodžio 17 dienos.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Bus renkama 60 merų ir 1494 tarybos nariai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.