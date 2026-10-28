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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Savivaldos rinkimuose nori dalyvauti 18 partijų, 40 komitetų ir trys save išsikėlę kandidatai

2026-10-28 17:36 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 17:36
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Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose ketina dalyvauti 18 partijų, 40 politinių komitetų ir trys save išsikėlę kandidatai į merus, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Balsavimas Seimo rinkimuose Seinuose (nuotr. Raimundo Maslausko)

Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose ketina dalyvauti 18 partijų, 40 politinių komitetų ir trys save išsikėlę kandidatai į merus, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

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Trečiadienis yra paskutinė diena, kai buvo galima užsiregistruoti tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimų dalyviais.

Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais – nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys – negalės dalyvauti rinkimuose.

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Be to, tik įregistruoti politinės kampanijos dalyviai gali priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl politinės kampanijos išlaidų.

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Visi užsiregistravusieji nuo trečiadienio jau gali pradėti teikti pareiškinius dokumentus.

Anot VRK, pirmieji tai padarė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Jie kelia kandidatų sąrašus 58 Lietuvos savivaldybėse – visose, išskyrus Šalčininkų rajoną ir Visaginą.

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Partijų pareiškinius dokumentus VRK priims iki gruodžio 7 dienos. Politiniai komitetai ir kandidatai dokumentus privalo teikti savivaldybių rinkimų komisijoms. Jiems nustatytas terminas – iki gruodžio 17 dienos.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Bus renkama 60 merų ir 1494 tarybos nariai.

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