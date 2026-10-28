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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Izraelio rinkimai: suskaičiuota 60 proc. balsų, aiškaus nugalėtojo nėra

2026-10-28 10:27 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 10:27
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Trečiadienio rytą auštant Izraelyje buvo skaičiuojami rinkėjų balsai, tačiau balsavusių rinkėjų apklausos rodė, kad šaliai itin svarbūs parlamento rinkimai aiškaus nugalėtojo neišaiškino.

Izraelio rinkimai: suskaičiuota 60 proc. balsų, aiškaus nugalėtojo nėra EPA

Trečiadienio rytą auštant Izraelyje buvo skaičiuojami rinkėjų balsai, tačiau balsavusių rinkėjų apklausos rodė, kad šaliai itin svarbūs parlamento rinkimai aiškaus nugalėtojo neišaiškino.

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Tai veikiausiai reiškia kelias savaites truksiančių partijų derybų ir ginčų dėl valdančiosios koalicijos sudarymo bei naujo ministro pirmininko paskyrimo pradžią. Kol kas ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu toliau eis laikinojo vyriausybės vadovo pareigas.

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Didžiųjų Izraelio televizijos kanalų antradienio vakarą, iškart užsidarius rinkimų apylinkėms, paskelbtos ir per naktį patikslintos balsavusių rinkėjų apklausos rodė, kad nei B. Netanyahu, nei jo pagrindinio varžovo, buvusio kariuomenės vado Gadi Eisenkoto, politiniai blokai neužsitikrino daugumai parlamente – Knesete – reikalingo 61 mandato.

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Izraeliečiai balsuoja už partijas, kurios vėliau sudaro sąjungas, siekdamos suformuoti daugumą turinčią koaliciją. Nė viena partija dar niekada nėra iškovojusi absoliučios daugumos parlamente.

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Tačiau šie nekonkretūs rinkimų rezultatai paaiškėjo šaliai išliekant smarkiai susiskaldžiusiai dėl B. Netanyahu vadovavimo ir vis dar jaučiant 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ vadovaujamo išpuolio prieš Izraelį bei po jo Artimuosius Rytus sukrėtusių karų padarinius.

Suskaičiuota 60 proc. balsų

Oficialiais rinkimų duomenimis, suskaičiavus 60 proc. balsų, B. Netanyahu partija „Likud“ surinko 21,4 proc., o G. Eisenkoto partija „Yashar“ – 16,2 proc. balsų.

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Trečiadienio rytą Izraelio centrinės rinkimų komisijos paskelbti duomenys dar neparodo, kiek mandatų parlamente iškovos kiekviena partija.

Geri arabų partijų rezultatai kelia sudėtingų klausimų Izraeliui

Arabų partijoms gerai pasirodžius rinkimuose ir jų rezultatams galint turėti įtakos naujos vyriausybės formavimui, Izraelyje kyla karštos diskusijos.

Kairiųjų pažiūrų leidinio „Haaretz“ analizėje pažymima, kad tai svarbus momentas bet kuriai politinei jėgai, laikančiai save demokratiška.

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„Situacija, kai Izraelio piliečiai arabai deda didžiules pastangas dalyvauti politiniame gyvenime, iš kurio juos nuolat siekiama išstumti, tačiau mainais sulaukia dar vieno antausio, nieko gero nežada bloko, kuris save vadina „demokratiniu“, ateičiai“, – teigiama analizėje.

Kaip rašė ELTA, pagrindinės Izraelio kairiųjų partijos lyderis Yairas Golanas trečiadienį paragino savo sąjungininkus opozicijoje bendradarbiauti su arabų partijomis, siekiant nušalinti ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu nuo valdžios. 

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„Nebegalime taikstytis su rasistiniu Netanyahu taikomu žydų ir arabų balsų skirstymu. Mums tenka atsakomybė. Ir turime galimybę suformuoti permainų vyriausybę bendradarbiaudami su Izraelio piliečiais arabais“, – platformoje „X“ pareiškė jis.

Dėmesys krypsta į Izraelio prezidentą

Izraelio prezidento vaidmuo daugiausia reprezentacinis, tačiau paskelbus rinkimų rezultatus jis tampa itin svarbus.

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Prezidentas Isaacas Herzogas netrukus turės pasirinkti asmenį, kuris, jo vertinimu, turi daugiausia galimybių suformuoti vyriausybę, ir pavesti jam tai padaryti. Paprastai šis pavedimas tenka daugiausia balsų surinkusios partijos lyderiui.

Nors suskaičiavus 60 proc. balsų pirmavo B. Netanyahu partija „Likud“, prezidentas neprivalo pavesti būtent B. Netanyahu formuoti vyriausybę.

Kai kurie Izraelyje linkę manyti, kad, atsižvelgiant į tai, kaip smarkiai B. Netanyahu vyriausybė suskaldė visuomenę, kito kandidato pasirinkimas galėtų palengvinti būsimas derybas dėl koalicijos sudarymo.

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