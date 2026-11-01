7 kartus pastojusią 21-erių merginą šiurpina, ką kalba kiti: trūksta žodžių

Socialiniuose tinkluose Angie dalijosi savo kasdienybe su daugiau nei 32 tūkst. sekėjų. Ji atvirai pasakojo apie šeimos gyvenimą ir tai, ką reiškia būti trijų vaikų mama vos sulaukus 21-erių, buvo rašoma tyla.com.
Pirmojo vaiko susilaukė būdama 15-os
Su vyru Jordonu Angie susipažino jo gimtadienio vakarėlyje. Tuo metu jai buvo 14 metų, o jam – 17.
„Vienas bendras draugas paklausė, ar galiu ateiti į vakarėlį. Taip ir susipažinome“, – pasakojo ji.
Praėjus vos keliems mėnesiams po pažinties, mergina sužinojo esanti nėščia, nors naudojo kontracepciją. Žinia porą taip nustebino, kad jie atliko net aštuonis nėštumo testus.
„Nežinau, kodėl kontracepcija mums nesuveikė, bet, matyt, tuo metu mums buvo lemta susilaukti vaiko“, – sakė Angie.
Ji pripažino, kad ir pati būtų nustebusi išgirdusi apie penkiolikmetės nėštumą: „Jei kas nors man būtų pasakęs, kad laukiasi būdamas 15-os, tikrai būčiau nustebusi. Žinojau, kad reakcijos nebus pačios geriausios.“
Netrukus po 16-ojo gimtadienio pora susituokė. Jie susilaukė pirmųjų dviejų vaikų – Nevaeh ir Hudsono.
Patyrė penkis persileidimus
Vis dėlto šeimos kelias nebuvo lengvas. Angie atskleidė, kad iš viso buvo pastojusi septynis kartus, tačiau penki nėštumai baigėsi persileidimais. Vėliau pora susilaukė dar vieno vaiko – Finley, kuris gimė 2022 metais.
„Persileidimai išmokė mane būti dėkingą už vaikus, kuriuos turiu. Visada norėjau didelės šeimos“, – sakė moteris.
Anot Angie, apie nėštumą sužinoję artimieji reagavo labai skirtingai. „Buvo daug pykčio, šoko ir nusivylimo. Daugelis siūlė nėštumo netęsti arba atiduoti kūdikį įvaikinti“, – prisiminė ji.
Moteris pasakojo, kad tuo metu buvo labai jauna ir dar mokėsi mokykloje, todėl aplinkinių vertinimas buvo itin skaudus.
„Praradau visus žmones, su kuriais buvau artima, nes mūsų gyvenimai tapo visiškai skirtingi“, – sakė ji.
Vis tik moteris pažymėjo, kad kritikos netrūko net ir sulaukus 21-erių.
„Visi nori, kad mums nepasisektų, todėl jauti dar didesnį spaudimą. Žmonės rašo, kad esu apgailėtina, kad tai nėra kažkas, kuo reikėtų didžiuotis, ir kad visa ši situacija yra gėdinga“, – teigė Angie.
Kritikams atsakė šeimos akimirkomis
Visiems, kurie tuo metu stebėjosi, kaip 21-erių mergina gali auginti tris vaikus ir lauktis ketvirtojo, Angie nusprendė atsakyti ne žodžiais, o vaizdais.
Socialiniame tinkle ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame sudėtos įvairios šeimos gyvenimo akimirkos: atostogos, apsilankymai „Disney“ parkuose, teigiami nėštumo testai, išvykos prie vandens, žvejyba, sporto renginiai ir koncertai.
Prie įrašo ji parašė trumpai: „Gyvename savo geriausią gyvenimą.“
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