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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Gimstamumas pasiekė rekordines žemumas: kada Lietuva pajus pasekmes?

2026-10-26 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 13:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje gimstamumo rodikliai nukrito į istorines žemumas. Gimstamumui kilti nepadeda vaiko priežiūros atostogos ar išmokos. Todėl visuomenėje verda aštrios diskusijos dėl demografinės krizės priežasčių. Viena pusė pabrėžia, kad vien finansinės priemonės gyventojų elgsenos nepakeis ir ragina keisti kultūrinį požiūrį į tėvystę, o kiti akcentuoja kylančius pogimdyvinius moterų sunkumus, atramos trūkumą ir kintančius visuomenės prioritetus. Dėl to kyla esminis klausimas: kodėl valstybės teikiama parama nebeduoda laukiamų rezultatų, ir kokių ilgalaikių padarinių šaliai turės toks ryškus gimstamumo nuosmukis?

Lietuvoje gimstamumo rodikliai nukrito į istorines žemumas. Gimstamumui kilti nepadeda vaiko priežiūros atostogos ar išmokos. Todėl visuomenėje verda aštrios diskusijos dėl demografinės krizės priežasčių. Viena pusė pabrėžia, kad vien finansinės priemonės gyventojų elgsenos nepakeis ir ragina keisti kultūrinį požiūrį į tėvystę, o kiti akcentuoja kylančius pogimdyvinius moterų sunkumus, atramos trūkumą ir kintančius visuomenės prioritetus. Dėl to kyla esminis klausimas: kodėl valstybės teikiama parama nebeduoda laukiamų rezultatų, ir kokių ilgalaikių padarinių šaliai turės toks ryškus gimstamumo nuosmukis?

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Apie demografinius pokyčius, visuomenės senėjimo iššūkius ir paramos šeimai efektyvumą diskutuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Vytenis Juozas Deimantas ir Krizinio nėštumo centro vadovė Zita Tomilinienė.

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