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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Registravo naują siūlymą: vaiko priežiūros išmokos galėtų siekti ir 150 proc. uždarbio?

2026-10-04 09:12 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-04 09:12
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Seimui pradėjus svarstyti siūlymą padidinti vaiko priežiūros išmokas iki 100 proc. algos, „aušrietis“ Karolis Neimantas mano, kad motinystės ir tėvystės, vaiko priežiūros išmokos galėtų siekti ir 150 proc. uždarbio. 

Pinigai (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA)
GALERIJA (21)

Seimui pradėjus svarstyti siūlymą padidinti vaiko priežiūros išmokas iki 100 proc. algos, „aušrietis“ Karolis Neimantas mano, kad motinystės ir tėvystės, vaiko priežiūros išmokos galėtų siekti ir 150 proc. uždarbio. 

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Jis įregistravo tokį pasiūlymą Seime pradėtoms svarstyti valdančiosios Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narės Aušrinės Norkienės inicijuotoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisoms. 

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Jeigu vaikas prižiūrimas kol jam sueis 24 mėnesiai, K. Neimantas siūlo, kad 12 mėnesių išmoka siektų 150 proc., o antruosius jo priežiūros  metus –100 proc. algos. 

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai (eurai)

Opozicinės Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos nario K. Neimanto nuomone, šiuo metu įstatyme numatytos ypatingai mažos vaiko priežiūros atostogų metu mokamos išmokos. Todėl jis siūlo jas padidinti daugiau nei Seimo vicepirmininkė A. Norkienė. 

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Politikas mano, kad pritarus jo siūlymui, bus sudarytos palankesnės sąlygos šeimoms auginti vaikus.

„Atsižvelgiant į ilgalaikes Lietuvos demografines tendencijas, valstybės parama šeimai turėtų būti orientuota ne tik į vienkartinę pagalbą gimus vaikui, bet ir į pakankamą šeimos pajamų užtikrinimą visą intensyviausią vaiko priežiūros laikotarpį. Didesnės vaiko priežiūros išmokos galėtų prisidėti prie stabilesnės ir labiau prognozuojamos šeimų finansinės padėties bei mažinti ekonomines kliūtis planuojant šeimos pagausėjimą“, – savo pasiūlymą argumentuoja jis. 

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Siūlomas išmokų dydis, K. Neimanto nuomone, taip pat leistų aiškiai išreikšti valstybės prioritetą šeimos politikai ir pripažinti, kad vaiko priežiūra yra reikšmingas socialiai naudingas darbas.

Siūlymų paketą pristatė ir Vyriausybė

ELTA primena, kad rugsėjo mėnesį Seimas pradėjo svarstyti A. Norkienės  pateiktas  įstatymo pataisas, siūlančias padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų išmokas. 

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Ji pasiūlė nuo 77,58 iki 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio padidinti motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, taip pat ir tėvystės išmoką.

Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki jam sukaks 18 mėn., išmoka didėtų nuo 60 iki 80 proc., o kai jis prižiūrimas iki 24 mėn., pirmuosius metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65 proc., antruosius – nuo 30 iki 50 proc. kompensuojamo darbo užmokesčio. 

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Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas pateikimo stadijoje palaikė 89 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 7 susilaikė. Projektas atiduotas svarstyti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, o gruodžio 8 d. jis vėl atsiras plenarinėje salėje.

ELTA primena, kad Vyriausybės siūlomame Šeimos priemonių pakete irgi yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo vertė sudaro beveik 770 mln. eurų, jame iš viso yra devynios priemonės.

indeliai.lt

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