Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime – siūlymai dėl Lietuvos pilietybės: šiems asmenims ją leistų išsaugoti

2026-10-01 12:13 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 12:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė siūlo Pilietybės įstatymo pakeitimų projektus, kurie leistų išsaugoti pilietybę tremtiniams prilygintiems asmenims, taip pat tiems, kurie įgijo NATO ar Europos Sąjungos (ES) valstybės narės pilietybę. 

Dalia Asanavičiūtė (nuotr. Elta)

Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė siūlo Pilietybės įstatymo pakeitimų projektus, kurie leistų išsaugoti pilietybę tremtiniams prilygintiems asmenims, taip pat tiems, kurie įgijo NATO ar Europos Sąjungos (ES) valstybės narės pilietybę. 

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Įstatymo pataisas parengusi politikė taip pat siūlo į pilietybės netekimo procesą įtraukti pasekmių asmeniui ir valstybei vertinimą.

REKLAMA

 Siūlo praplėsti išimčių sąrašą

D. Asanavičiūtė-Gružauskienė, siūlanti praplėsti išimčių, kada Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės pilietis, sąrašą apgailestauja, kad mūsų piliečių, išvykstančių iš Lietuvos, šiais metais, išankstiniais duomenimis, padaugėjo. 

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu 6 metus džiaugėmės atvykstančiųjų skaičiumi, jų buvo daugiau negu išvykstančiųjų, šiais metais, bent jau preliminariais duomenimis, deja, svarstyklės krypsta į kitą pusę. Pilietybės klausimas yra vienas svarbiausių klausimų norint prisivilioti, prisikviesti mūsų žmones atgal, nes neturėdamas Lietuvos pilietybės, susiduri su dideliais biurokratiniais sunkumais, su buvimo šalyje sunkumais. Apskritai žmonės, kurie netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, įgiję kitos valstybės pilietybę, jaučiasi valstybės atstumti, nelaukiami Lietuvoje“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje Seime sakė politikė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jos duomenimis, per metus netenkame apie 1 tūkst. Lietuvos piliečių. 

Projektus parengusi konservatorė siūlo užtikrinti, kad tremtiniams prilyginti asmenys ir jų palikuonys turėtų tokias pačias teises išsaugoti Lietuvos pilietybę, įgijus kitos valstybės  pilietybę, kaip ir tremtiniai bei jų palikuonys.

REKLAMA

„Siūlome į įstatyme numatytą išimčių sąrašą įtraukti ir tuos, kurie patyrė Sovietų Sąjungos represijas ir kuriems turėtų būti atstatytas istorinis teisingumas“,– sakė D. Asanavičiūtė-Gružauskienė. 

Šiuo metu jie negali pasinaudoti Pilietybės įstatymo išimtimi dėl dvigubos pilietybės. Ši išimtis apima tik faktiškai ištremtus asmenis – t. y. tuos, kurie buvo „prievarta iškeldinti iš Lietuvos.“ 

REKLAMA

„Tremtiniams prilyginti asmenys pagal Nukentėjusių asmenų teisinio statuso įstatymą formaliai nebuvo „ištremti“ (t. y. prievarta iškeldinti), nes jie trėmimo išvengė pabėgę ar pasislėpę. Todėl jie negali pasinaudoti išimtimi dėl dvigubos pilietybės“, – sako ji.

Į pilietybės netekimo procesą parlamentarė siūlo įtraukti pasekmių asmeniui ir valstybei vertinimą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Dabar  procedūra yra labai paprasta, elementari. Asmuo, kuris įgyja kitos valstybės pilietybę apie tai, kad jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės sužino el. paštu, o kartais ir to negauna. Jis tiesiog pastatomas prieš faktą, kad jau nėra Lietuvos Respublikos pilietis. Su juo nebuvo diskutuojama, neįvertinta žala mūsų valstybei netekus piliečio“, – sakė D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.

REKLAMA

Todėl, jos nuomone, reikėtų apsunkinti pilietybės netekimo procesą.

Pritarus dar vienai jos parengtai įstatymo pataisai, Lietuvos piliečiai, gimimu įgiję pilietybę, išvykę iš šalies po 1990 m. kovo 11 d. ir įgiję Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybės narės ar jos partnerės ES valstybės narės pilietybę, galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę pagal atskirą išimtį.

REKLAMA

Pilietybės įstatymo pakeitimus palaikanti Seimo narė socialdemokratė Modesta Petrauskaitė pastebėjo, kad vienokia ar kitokia forma emigracija yra palietusi kiekvieną Lietuvos šeimą. 

„Padėti išsaugoti mūsų šeimoms savo vaikų, anūkų lietuvišką pilietybę yra klausimas čia ir dabar. (...) Jie yra Lietuvos ambasadoriai, jie neša žinią apie Lietuvą, jie kovoja už Lietuvą“, – spaudos konferencijoje kalbėjo politikė. 

Palaikyti sprendimus, kurie padėtų žmonėms išsaugoti  Lietuvos pilietybę, kvietė ir spaudos konferencijoje dalyvavę JAV lietuvių bendruomenės atstovas Gediminas Ramanauskas, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Aurelija Orlova.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų