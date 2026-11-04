Juozas Olekas: dabar ne visai tinkamas laikas referendumui dėl šeimos sampratos

„Aš manau, kad ne visai tinkamas laikas tokiam referendumui, nes tai neturi nieko bendro su savivaldos rinkimais, o pačios temos ar to klausimo kėlimas gali būti eskaluojamas būtent savivaldos rinkimų problemoms spręsti ar pagerinti savo rezultatus“, – trečiadienį Žinių radijui sakė J. Olekas.
Paklaustas, ar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) šia iniciatyva siekia priminti apie save rinkėjams, parlamento vadovas tokios galimybės neatmetė.
„Man atrodo, kad neatmestinas toks variantas“, – teigė jis.
Vis dėlto J. Olekas sakė, kad „valstiečių“ siekis surengti referendumą neturėtų būti vertinamas vien per kitų metų valstybės biudžeto priėmimo prizmę.
Pasak jo, dėl šios iniciatyvos jis jau kalbėjosi su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininku ir tikisi, kad komitetas ją apsvarstys bei pateiks savo išvadą.
Kaip rašė BNS, LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga praėjusią savaitę pareiškė, kad jo vadovaujama partija kitų metų valstybės biudžeto priėmimą sieja su patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos svarstymu Seime.
Pasak A. Verygos, „valstiečiams“ svarbu, kad dar iki biudžeto priėmimo referendumo klausimas būtų įtrauktas į parlamento darbotvarkę. Priešingu atveju tai gali turėti įtakos partijos atstovų balsavimui dėl biudžeto.
Rugsėjo pabaigoje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė siūlymui patariamąjį referendumą surengti kartu su 2027 metų savivaldos rinkimais.
Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta dar balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.
Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.