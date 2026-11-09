Mirė vos 41-erių Vilniaus dėstytojas

Bendruomenė prisiminė dėstytojo indėlį į akademinę veiklą bei perdavė užuojautą artimiesiems.
Mirė 41-erių dėstytojas
Socialiniame tinkle „Facebook“ liūdna žinia dalijosi Vilniaus dailės akademija. Jie pranešė, kad dėstytojo gyvybė užgeso lapkričio 7 dieną.
„Netekome Vilniaus dailės akademijos dėstytojo ir tyrėjo dr. Jano Glöcknerio.
Lapkričio 7 d., šeštadienį, eidamas 42-uosius gyvenimo metus, mirė Vilniaus dailės akademijos Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros dėstytojas, Naujojo Europos Bauhauzo (NEB) centro tyrėjas, menininkas dr. Janas Glöckneris.
Iš Vokietijos į Lietuvą atvykęs J. Glöckneris 2020 m. pradėjo meno doktorantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje ir nuo tada buvo aktyvus Akademijos bendruomenės narys. 2024 m. kartu su VDA ir NEB centro pajėgomis atidarė Meninių biotechnologinių tyrimų bazę (REBARBIO), kurioje vykdė tyrimus ir dėstė BA ir MA studentams.
Janas aktyviai dalyvavo ir Vilniaus meniniame gyvenime, parengė 24 radijo laidų ciklą „MUSIC FOR LABORATORIES“ per Palanga Street Radio. Jas išgirsti galime čia https://dev.palanga.live/shows/125
Savo kūryboje ir tyrimuose jis jungė meną, biotechnologijas ir eksperimentines medijas, tyrinėjo žmogaus, gamtos ir technologijų santykį. Jo darbai pristatyti tarptautinėse meno parodose ir festivaliuose, tarp jų MO muziejuje, ūmėdė.lt festivalyje, „Ars Electronica“ Austrijoje ir „documenta 15“ Vokietijoje.
Daugiau apie kūrybą ir tyrimus https://jan-gloeckner.com/
Vilniaus dailės akademijos bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Jano šeimą, artimuosius, kolegas ir studentus.
Šviesus jo atminimas išliks mūsų bendruomenėje“, – buvo rašoma įraše.
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