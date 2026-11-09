Mirė gerbiamas Lietuvos docentas: „Netekome...“

Kolegų atmintyje jis išliks kaip kompetentingas, darbštus ir nuoširdus žmogus, reikšmingai prisidėjęs prie fakulteto gyvenimo ir bendruomenės stiprinimo.
Mirė VU Fizikos fakulteto docentas, ilgametis bendruomenės narys Algirdas Paskalis Smilga
Apie netektį pranešęs VU Fizikos fakultetas reiškia gilią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems.
„Eidamas devyniasdešimt pirmuosius metus mirė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto docentas, ilgametis bendruomenės narys Algirdas Paskalis Smilga.
Reiškiame gilią užuojautą šeimai, artimiesiems, visiems jį pažinojusiems.
Netekome nuoširdaus kolegos, kurio profesinė veikla, atsakingas darbas ir atsidavimas universitetui paliko ryškų pėdsaką.
Per savo veiklos metus Algirdas Paskalis Smilga pelnė kolegų pagarbą dėl savo kompetencijos, darbštumo ir geranoriškumo.
Prisiminsime jį kaip šiltą, sąžiningą ir bendruomenišką žmogų, visada pasirengusį padėti, pasidalinti žiniomis bei patirtimi. Jo indėlis į Fizikos fakulteto veiklą ir bendruomenės stiprinimą išliks mūsų atmintyje“, – „Facebook“ užuojautos žodžiais ir prisiminimais dalijosi VU Fizikos fakultetas.
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